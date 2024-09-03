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接見台灣聯合國協進會宣達團 林佳龍：人人是外交官

中央社／ 台北3日電

外交部長林佳龍2日接見台灣聯合國協進會（TAIUNA）宣達團，並於社群平台表示，TAIUNA致力推動台灣參與國際社會，以實際行動發揮「人人都是外交官」精神，讓世界看見台灣。

第79屆聯合國大會10日將於紐約開議，外交部長林佳龍2日接見台灣聯合國協進會（TAIUNA）宣達團代表。

林佳龍於臉書發文指出，TAIUNA成立20多年來，致力推動台灣參與國際社會，每年籌組宣達團，在世界衛生大會舉辦期間赴日內瓦、在聯合國大會期間赴紐約、華盛頓等地，是代表台灣社會的力量，也以實際行動發揮「人人都是外交官」的精神。

林佳龍提到，TAIUNA宣達團今年將參與僑界、美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）共同主辦的論壇，並拜會美方政界、媒體人士，他也請外館協助宣達團行程，TAIUNA也將針對中國近年來對聯合國2758號決議文的錯誤詮釋為台灣發聲。

林佳龍說，今年以來，包括美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、澳洲國會都針對聯大2758 號決議發表言論或通過決議，力挺台灣參與國際；美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）日前來台演說提及「台灣有權參與國際組織」的正義之聲，

林佳龍指出，台灣是國際社會的良善力量，絕對有能力從參與中貢獻，期待這次TAIUNA宣達團能發揮創意及熱情，為台灣「快樂的出帆」，讓世界看見台灣。

林佳龍表示，TAIUNA去年設計的識別The MissingPiece，piece是拼圖，也是和平（peace）的諧音，台灣處於民主防線最前緣，也是維繫和平的重要拼圖，台灣期望繼續與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

林佳龍 美國 聯合國

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