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國發會：跨部會人力需求平台每季開會 強化供需預測

中央社／ 台北3日電

行政院經濟發展會議首次顧問會議閉幕，顧問建議政府應建立定期人力觀測機制。國發會主委劉鏡清表示，8月已成立跨部會資源產業人力需求平台，未來將從半年開一次會改成每季開會，確保精準掌握缺工樣態，強化供需預測。

行政院經濟發展會議首次顧問會議傍晚閉幕，創新經濟、均衡台灣與包容成長組分組討論後，建議政府推動主權AI、建立定期人力觀測機制、振興中小微企業簡化流程、訂定國家產業頂層架構、關注薪資透明化、完整進行國土規劃，以及多元思考居住正義，政策應非僅有打房面向。

針對缺工議題，劉鏡清出席會後記者會時表示，顧問建議政府建立包含藍領、綠領、白領等定期人力觀測機制，藉以精準掌握市場就業人口，提供大企業以及中小企業趨勢參考及因應作為。

劉鏡清表示，政府實際上在8月已整合經濟部、教育部、勞動部等8部會，建立跨部會的資源產業人力需求平台，未來會強化開會頻率，從半年一次改為一季一次，並且尋求公協會的協助，藉以整合性解決問題、聽取基層聲音，精準掌握缺工樣態，並強化供需預測。

他也說，未來將透過導入AI、人才找尋、品質提升3方面增加勞動力補強且提升品質。

此外，均衡台灣組探討是否建立國際級智慧科技生態系統，藉以均衡台灣產業發展，有顧問提議政府應訂定國家產業發展頂層架構，搭配智慧城市場域應用、法規調適、全球布局等措施，促進醫療健康、教育等服務業，以及傳統產業、中小企業、軟體產業等全產業均衡發展。

劉鏡清回應，顧問提議為了均衡產業發展，希望訂定頂層國家產業發展架構，將服務業、傳統產業、中小企業、軟體產業等涵蓋在內，尤其健康醫療跟教育是高質化產業，可以進一步研究執行。

擴大社會投資部分，顧問也提醒政府應關注雙就業問題、彈性休假，以及大型企業是否一定比例聘用中高齡勞工等。行政院秘書長龔明鑫出席會記者會時表示，這將由部會帶回研析，預計在下次經發會報告討論。

人力 劉鏡清 經濟發展

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