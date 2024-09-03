龔明鑫：擬研議定義低薪勞工、企業薪資透明化

行政院經濟發展會議首次顧問會議今天傍晚閉幕，行政院秘書長龔明鑫在會後記者會表示，為解決低薪問題，顧問建議政府研議考慮定義低薪勞工、企業薪資透明化，這部分將交由部會討論，預計於下次經發會會議提出。

行政院經濟發展會議首次顧問會議傍晚閉幕，創新經濟、均衡台灣與包容成長組分組討論後，建議政府推動主權AI、建立定期人力觀測機制、振興中小微企業應簡化流程、訂定國家產業頂層架構、關注薪資透明化、完整進行國土規劃，以及多元思考居住正義非僅是打房等。

龔明鑫出席會後記者會表示，針對薪資政策，目前政府已經有最低工資法以及中小企業加薪抵稅等規範，但對顧問來說，這不足以解決所有問題，因此建議政府參考國外做法，思考薪資透明度專法、推動企業薪資透明度，以及定義低薪勞工等。

龔明鑫說明，單純提高最低工資恐怕沒有辦法完全解決低薪勞工問題，最低工資雖然已經保障最底層的勞工，但是每月比最低工資高新台幣1000元、2000元的人算不算低薪，這部分就必須要討論研議，因此勞動部將先討論這個族群如何定義，後續政府才可能有政策對應與支持，但這些可能還要進行社會性對話後，再提到下次經濟發展委員會討論。

龔明鑫也提到，不同國家針對薪資政策有不同做法，像是部分國家規範企業薪資透明化，讓民眾能依照薪資待遇自由選擇工作，有些國家像是新加坡則是用薪資補貼方式來進行，但這些國外薪資政策是不是適用台灣，還需要討論。