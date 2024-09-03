國慶晚會傳黃妃、翁立友獻唱 北市觀傳局：規畫中
國慶晚會10月5日在台北大巨蛋登場，除了封麥9年的「二姐」江蕙將再開金嗓，傳出還會有台語歌王歌后翁立友、黃妃等大咖助陣。台北市觀傳局表示，細節仍在規畫中，將擇期公布。
國慶晚會將是台北大巨蛋首場非體育賽事大型活動，江蕙日前透過演出籌劃單位寬宏藝術發出聲明，表示很榮幸受邀10月份的國家慶典，將重拾麥克風，再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量，讓無數粉絲欣喜若狂。
媒體報導，晚會卡司除了江蕙，還會有3度奪下金曲獎最佳台語女歌手獎的黃妃、金曲獎最佳台語男歌手獎翁立友，及美聲歌手「小胖」林育羣等，但現場座位考量維安規畫，預計僅開放約2萬席。
台北市觀傳局表示，有關國慶晚會卡司及民眾索票方式、人數等細節，目前皆在積極規畫中，預計9月下旬辦理記者會公布細節。
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