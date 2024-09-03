賴清德批陸無視俄侵占領土 俄回嗆賴很「戰狼」

總統賴清德近日接受專訪時挑戰北京對台灣的主權主張，並指若中國確實關心領土完整，也該尋求收回清朝割讓給俄羅斯的土地。俄羅斯外交部今天表示堅持「一個中國原則」，「台灣當局不宜代表北京發言」。

俄羅斯外交部官網今天發布發言人沙卡洛娃（MariaZakharova，音譯為札哈洛娃）以「答媒體問」形式對賴總統發言的回應。

沙卡洛娃說，俄羅斯聯邦和中華人民共和國已在2001年7月簽署的「睦鄰友好合作條約」明定相互放棄對對方的任何領土要求，而這項條約是俄中雙邊關係的基礎文件。

2004年10月，俄中簽署並隨後批准「俄中邊界東段補充協定」，俄中邊界問題獲最終解決。這樣的立場在由俄中高層和最高層共同通過的一系列文件中也獲確認。

賴總統接受台灣媒體專訪時談到「中國要併吞台灣，不是為領土完整，如果真是為領土完整，為什麼不拿回俄羅斯占有的璦琿條約所簽的那些土地」。

賴總統說：「清朝時期所簽的璦琿條約，你中國現在可以跟俄羅斯要，可是你也沒有，所以很顯然，不是因為領土的關係，才要來侵略台灣。」總統並提到，俄羅斯如今正處於「最弱的狀態」。

沙卡洛娃表示，俄羅斯一貫堅持「一個中國原則」，中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，因此「台灣當局領導人無權代表北京發表任何聲明」。

沙卡洛娃說，俄方建議賴總統不如更專注於處理台灣的經濟問題，並以具建設性的態度對待中華人民共和國領導層關於「和平統一」的提案。

沙卡洛娃說，俄方相信，「我們在北京的朋友們也採取相同立場」。

沙卡洛娃的回應不乏「戰狼」元素。

她宣稱，希望「台北盯著別人東西看的時候，別高估自己能耐」；受美國人煽動、主張「分裂主義」的「賴」可以恣意「吠叫」，但這不會給他個人或台灣民眾帶來任何好處。

賴總統的姓氏俄文寫法（Лай）和俄語發音與「犬隻吠叫」一詞的俄文寫法（лаять）和俄語發音相似。沙卡洛娃在回應中將「賴」（Лай）與「犬隻吠叫」（лаять）並置。

儘管俄羅斯無視歷來與烏克蘭簽署的各項「友好合作」和邊界劃定條約，至今持續侵略烏克蘭，並宣稱烏克蘭是俄羅斯歷史疆域。沙卡洛娃今天在對賴總統的回應中聲稱，個別被「復仇主義症候群」吞噬的邊緣政客，他們的意見或許能引起其他人興趣，但「絕對不會是我們」。

到目前為止，中國官方未對此議題做任何回應保持沈默，俄羅斯外交部是唯一回應的一方。