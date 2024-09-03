卓榮泰：台灣應進入主權AI時代 力拚軟體設計

行政院經濟發展會議首次顧問會議今天傍晚閉幕，行政院長卓榮泰致詞時表示，台灣應該進入主權AI時代，力拚軟體設計迎頭趕上，對於顧問建議建立人才觀測機制、薪資提升等提議，政府將馬上開始行動。

行政院經濟發展委員會首場顧問會議今天在台北國際會議中心舉行，卓榮泰出席開幕式及總結致詞，創新經濟組共同召集人、台積電前董事長劉德音發表專題演講，創新經濟、均衡台灣與包容成長組別也進行分組討論，隨後總結報告後，由卓榮泰總結致詞。

對於顧問建議推動主權AI，卓榮泰說明，台灣應該要進入主權AI時代，除了好的高科技製造外，未來軟體設計也要迎頭趕上，必須建立有台灣元素的大型資料庫，透過大型語言模型讓民眾進入AI時代應用，且要將AI引入到公領域，在創新驅動、普惠大眾的原則下，讓民眾感受到生活於智慧科技島。

顧問也建議建立定期建立人力觀測機制，卓榮泰則解釋，確實需要掌握產業缺工現象，目前也將努力快速補充觀光旅宿業人力，另外，也會訂定國家產業頂層架構，使其成為上位概念；至於國土規劃部分，卓榮泰表示，國家土地要如何妥善合理運用的計畫，部會地方政府還在進一步思考如何兼顧土地發展與利用。

振興中小微企業部分，卓榮泰提到，經濟部將整合資源，成立便利的單一窗口，簡化流程；至於海外圓夢基金，卓榮泰指出，這必須要將年輕人的創意跟國家需求要雙軌進行，培養年輕人出國學習國家重點戰略產業，帶回國際觀、創意與戰略思考。

薪資提升部分，顧問建議應成立專案小組了解薪資透明度，卓榮泰也談及，政府不會只注重軍公教，最低工資也將由審議委員會來審議，希望兼顧勞工需求，以及對中小微企業的衝擊。

卓榮泰強調，政府將擴大社會投資、降低家庭負擔，並透過總預算規模做合理分配。

卓榮泰表示，政府與顧問的緣分從今天開始，未來會透過更小型更聚焦的議題討論，再請教顧問，現在是與世界競爭、時間賽跑，民眾也在等待政府執行，政府會馬上開始行動。