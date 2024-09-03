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韓國瑜接見美台商業協會訪問團 盼世界擁抱台灣

中央社／ 台北3日電
立法院長韓國瑜和副院長江啟臣下午接見美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）與會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人。聯合報記者曾吉松／攝影
立法院長韓國瑜和副院長江啟臣下午接見美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）與會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人。聯合報記者曾吉松／攝影

立法院長韓國瑜今天接見美台商業協會訪問團時表示，希望台美商業活動更興旺，並盼世界擁抱台灣。美台商業協會訪問團團長、前美國國務次卿柯拉克致詞時呼籲，世界擁抱台灣，讓台灣更加蓬勃和強大。

柯拉克（Keith Krach）近日率領美台商業協會訪問團來台訪問，他和美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人今天下午到立法院拜會韓國瑜，受到歡迎。立法院副院長江啟臣，國民黨立委張嘉郡、徐巧芯以及民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃珊珊在場，一同接待訪賓。

韓國瑜表示，台灣面積雖小，但人民勤奮，蘊藏無窮的生命力，一樣可以跟世界各國友好來往，包括商業活動交流，台灣許多產品都居全球第一、第二。

致詞時，韓國瑜感謝美台商業協會對台灣長期幫助，希望台美商業活動更興旺，並盼世界擁抱台灣。

柯拉克致詞時表示，他此次以「柯拉克科技外交研究院」主席身分，帶領許多美國頂尖公司代表一起訪台，大家都是台灣最堅定的支持者。

談及此行率團訪台，柯拉克說，跟台灣一些科技公司代表見面，希望能夠促成雙邊加大投資，不論是在美國或在台灣的投資，都期盼有更多的投資機會，台美商業關係對於全球安全和供應鏈穩定非常重要。

柯拉克指出，此行也拜訪了非常多台灣年輕創業家，可以共同打造可受信任的供應鏈。

他表示，台美合作可以帶來很大潛力，包含可以共同培養很多想法、合作、機會、人才，不單只是對台美雙邊是好事，對整個世界來說也是福祉。

柯拉克說，蓬勃的台灣可以讓世界的供應鏈更加穩定和安全，也可以遏阻威權主義的擴張，他呼籲世界擁抱台灣，讓台灣更加蓬勃和強大。

致詞時，柯拉克提及，他過去擔任美國國務次卿時就提出一個信條，打造未來台灣和美國更加強健的經貿關係。

台美 柯拉克 韓國瑜

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