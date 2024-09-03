離岸風電海上防災演習 驗證公私部門風場救災能力

交通部、行政院國家搜救指揮中心、經濟部、海委會及內政部今天在台中港舉辦「113年度離岸風電海上防災演習」，出動中央、地方及民間共32個機關，共計投入200多人、船艦9艘和直升機1架，驗證萬一離岸風場發生各式災害時，民間業者和中央、地方救災單位的溝通聯繫。

這項演習由交通部主辦，並由交通部航港局、經濟部能源署、海洋委員會海委署、本院國搜中心共同擔任規劃機關，演習情境設定為離岸風機技術人員受傷昏迷、風電工作船火災失去動力、商船主機故障漂流進入離岸風場，及風電戒護船撞擊風機漏油，透過實際演練的方式確認風場業者及各單位通報聯繫機制、救災能量及聯合防救能力，也考驗政府與民間的協調合作。

行政院災防辦指出，這項演習整合各離岸風電業者的力量，檢視我國西部外海離岸風場內可能發生的各式災害，強化民間業者與政府各救援單位的橫向、縱向的溝通聯繫。

演習想定災害初期能由風電業者運用自身救援能量先行應變，第一時間減少災害擴大，再與政府單位救援量能共同救助，確保離岸風電公共事業及西部海域的航行安全。

這項離岸風場海上防災演習曾在111年舉辦過一次，今年首度有行政院政務委員層級官員視導，出席的政務委員季連成在致詞時表示，台灣因特殊的地理位置及環境特性，所面對的天然災害也有可能演變成複合性災害，他期許公私部門都需建立災時應變小組及應變中心的組織，並且驗證、修正相關防災計畫與機制。