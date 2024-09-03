勞動教育再扎根 勞動部出AI兒童繪本

因應人工智慧（AI）對就業市場及勞動權益的影響，勞動部今天宣布出版兒童繪本「未來夢想工程：AI汽車的誕生」，故事納入勞動權益、職涯探索等，盼深植AI勞動教育。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動關係司長王厚偉在會中表示，為推動勞動教育，今年再出版兒童繪本「未來夢想工程：AI汽車的誕生」提供全國國小師生閱讀，繪本已提供給全台2626所小學以及600多個公立圖書館，並與公立圖書館合作舉辦說書活動。

王厚偉表示，「未來夢想工程：AI汽車的誕生」繪本中，納入勞動權益、職涯探索、團隊合作、職場安全、AI科技及環保永續等概念，繪本也採用「雙封面雙故事」的形式，敘述雇主和勞工的團結合作，才能完成最棒的AI汽車。

王厚偉說，前後兩個頁面分別讓讀者可以由不同角度看待快樂汽車公司，像是前面的故事透過快樂汽車董事長帶領不同專業的團隊成員共同合作研發及製造AI汽車，後面的故事則透過員工一家人的視角，看到公司對員工勞動權益的重視，最後在中線登場亮相勞雇共同合作所完成讓人驚喜的AI汽車。

除此之外，繪本中還有光照才能出現的隱藏情節，讓讀者了解每一項工作的完成，都需要團隊合作及支持。

王厚偉說，繪本是邀請國際知名畫家Yedda Chen繪製插圖，並邀請知名卡通配音員錄製有聲書及製作動畫，能提升兒童聆聽與閱讀的興趣，勞動部後續也製作教案，歡迎老師運用。