慶祝雙十國慶歐非文化訪問團 行前公演在嘉縣
僑務委員會為支援僑界辦理慶祝雙十國慶活動，今年邀請「當代樂坊」以「璀璨台灣耀國慶」為主題打造藝術饗宴，9月下旬將至歐洲、非洲巡演；9月15日在嘉縣表藝中心舉辦行前公演。
嘉義縣表演藝術中心今天發布新聞稿表示，僑務委員會為支援僑界辦理慶祝雙十國慶活動，透過舉辦大型文化活動，促進國際社會對台灣多元文化的認識，歷年皆於9月至10月期間籌組國慶文化訪問團赴海外巡迴演出。
表藝中心說，今年遴派國內優秀藝文團體「當代樂坊」於9月24日至10月22日間赴捷克、義大利、瑞典及南非等國8個城市，進行11場次的巡迴演出。
「當代樂坊」此次以「璀璨台灣耀國慶」為主題，運用全新跨感官的樂器劇場概念設計節目，結合舞蹈、古典音樂、台灣民謠及世界名曲，並加入聲光及薰香的香氣等元素，展現台灣多元並蓄的文化特色，打造非凡的藝術饗宴。
表藝中心說，為擴大此活動效益，並嘉惠國內民眾也能一同觀賞「當代樂坊」的精彩演出，僑務委員會與嘉義縣合作9月15日辦理行前公演，歡迎民眾免費索票入場觀賞，索票地點嘉義縣表藝中心行政區服務台。
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