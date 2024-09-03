6年編列30億元 彭啓明：整治水資源汙染源

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今天在彰化登場；環境部長彭啓明指出，環境部未來6年會編列約新台幣30億元，整治水資源汙染源，同時加強稽核處理，從源頭減少汙染源。

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今天及明天在彰化市福泰飯店登場，彭啓明、彰化縣長王惠美以及環境部環境管理署長顏旭明等人出席。

彭啓明致詞時說，期盼藉由整治業務交流會，討論土壤及地下水汙染整治問題，希望未來土壤及地下水汙染能越來越少，環境部未來6年大約編列新台幣30億元，針對全國大約100個土壤及地下水汙染源逐一改善，另加強稽核，從源頭減少汙染源。

王惠美指出，彰化縣產業型態是半工半農，同時也是家庭即工廠、工廠即家庭的歷史共業，導致有600多公頃的農田遭汙染，歷經20多年整治，加上訂定加嚴重金屬排放標準等管理措施，縣內汙染農地已全數整治完成，總算是還地於民。

彰縣府指出，現場安排專家學者針對汙染場址活化及利用管理進行專題演講，搭配南投縣環境保護局說明實務案例「南投大崗段污染場址土地活化案」，交流整治經驗。