快訊

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑因網路霸凌墜樓…四叉貓發聲了

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

6年編列30億元 彭啓明：整治水資源汙染源

中央社／ 彰化3日電

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今天在彰化登場；環境部長彭啓明指出，環境部未來6年會編列約新台幣30億元，整治水資源汙染源，同時加強稽核處理，從源頭減少汙染源。

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今天及明天在彰化市福泰飯店登場，彭啓明、彰化縣長王惠美以及環境部環境管理署長顏旭明等人出席。

彭啓明致詞時說，期盼藉由整治業務交流會，討論土壤及地下水汙染整治問題，希望未來土壤及地下水汙染能越來越少，環境部未來6年大約編列新台幣30億元，針對全國大約100個土壤及地下水汙染源逐一改善，另加強稽核，從源頭減少汙染源。

王惠美指出，彰化縣產業型態是半工半農，同時也是家庭即工廠、工廠即家庭的歷史共業，導致有600多公頃的農田遭汙染，歷經20多年整治，加上訂定加嚴重金屬排放標準等管理措施，縣內汙染農地已全數整治完成，總算是還地於民。

彰縣府指出，現場安排專家學者針對汙染場址活化及利用管理進行專題演講，搭配南投縣環境保護局說明實務案例「南投大崗段污染場址土地活化案」，交流整治經驗。

地下水 環境部

延伸閱讀

碳費即將徵收 彭啓明：減碳是標配大家都必須做

碳費2026年才徵收挨批跳票 彭啓明否認：已經很努力了

相關新聞

6年編列30億元 彭啓明：整治水資源汙染源

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今天在彰化登場；環境部長彭啓明指出，環境部未來6年會編列約新台幣30億元，整治水資源汙...

國慶晚會「江蕙開唱」怎索票？ 慶籌會：等北市公布

天后江蕙10月5日將在國慶晚會復出開唱，「如何搶票」已成為外界高度關注。慶籌會秘書長吳堂安今開記者會說明國慶大會主題及主...

嘉義城隍夜巡諸羅城 賴總統：台灣寶貴文化資產

總統賴清德今天出席嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動時表示，城隍夜巡相傳已數百年歷史，是台灣寶貴的文化資產，因此，特地贈匾...

無保請回北檢要抗告 柯文哲嗆編故事：新黨國體制

台北地檢署偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲昨天裁定無保請回，北檢預計今天提出抗告。柯文哲今天受訪時表示，檢方昨天沒有提出抗告，應該是在研讀電腦裡面的資料，想要找出什麼東西，「對我來講坦蕩蕩」，依照他待在北檢兩天的時間，要從資料拼湊、編造故事太容易，整個中華民國的司法機關，現在已經變成跟名嘴一樣，「每天穿鑿附會，不要說是抹黑，就是在編故事。」

照片看歷史／1955年統一各軍節日 9月3日慶首屆軍人節

1955年9月3日，中華民國各界代表2000餘人當日下午3時在中山堂熱烈慶祝第一屆軍人節，各機關首長暨民意機構以10人為主席團主持此一大會，並推定時任省議會議長黃朝琴為大會總主席，時任參謀總長彭孟緝代表軍方出席大會向各界致謝並接受各界贈送之禮物，總統特派參軍長黃鎮球蒞會致詞...

柯文哲不知京華城容積率840%？圖解2大疑點與2關鍵人

檢廉偵辦京華城容積獎勵涉貪案，傳喚北市前市長、民眾黨主席柯文哲與前副市長彭振聲到案，依違背職務收賄及圖利罪嫌聲押2人，台北地方法院2日凌晨裁定彭羈押禁見、柯無保請回；北檢最快3日對柯文哲請回案提起抗告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。