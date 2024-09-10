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秋登卦山遊半線 完登步道送好禮 卦山大縱走 8條路線等您來挑戰

文／ 彰化縣政府 提供

圖／彰化縣政府 提供
圖／彰化縣政府 提供

彰化縣政府辦理「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，彰化縣長王惠美表示，今年「卦山大縱走」活動邁入第三年，以「小山怪挑戰」為主題，自9月7日起至11月30日登場，精選縣內8條景色優美步道，規劃三部曲系列活動，並推陳出新加入3D小山怪動畫、美食小吃等亮點，歡迎鄉親來挑戰。8條登山步道，包括彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道及二水坑內坑森林步道，且於活動期間安排8場次的千人健行活動，完登禮有涼感巾、袖套、小方巾等，很適合登山時使用，歡迎大家來參加卦山大縱走、吃美食、集章、抽大獎!

圖／彰化縣政府 提供
圖／彰化縣政府 提供

王縣長表示，活動有三部曲，第一部曲「登山健行抽好禮」，自9月7日至11月30日，只要參加8條步道健行，即可透過「愛玩彰化」官方LINE帳號參加數位集章抽獎，走完4條就有1次抽獎機會，走完8條有2次機會，獎品包括iPad Air、Apple Watch、50吋電視等豐富獎項；且只要完登一條登山步道就享有37家特約店家優惠或滿額贈禮。

王縣長表示，第二部曲「健走美食之旅」，10月12日在八卦山天空步道，將與彰化爌肉飯節-大胃王比賽結合，只要報名參加並完登步道者，即可免費兌換爌肉飯。

圖／彰化縣政府 提供
圖／彰化縣政府 提供

王縣長指出，第三部曲「千人齊步走」活動，8條路線規劃於9/7、9/14、9/28、10/5、10/12、10/26、11/9、11/16共舉行8場次的健行活動，民眾只要上網完成報名並加入《愛玩彰化》LINE參與卦山大縱走活動，每條路線完成2枚數位集章任務，即可兌換步道完登禮，每場次送的東西不同，有袖套、登山襪、小方巾、涼感巾、爌肉飯、保溫瓶等；其中在10月5日在社頭清水岩寺將舉辦主場活動，現場有摸彩活動及在地特色市集展售；而社頭「中央嶺步道」更是這幾條步道中風景美麗且難易度最高，被列為台灣必訪百大步道之一，歡迎大家來挑戰。

圖／彰化縣政府 提供
圖／彰化縣政府 提供

王縣長表示，同時在活動這段期間有「2024彰化Go購」抽獎活動，來到彰化消費滿500元，有機會中大獎，另外，「2024彰化爌肉飯節」集章活動自即日起至10月31日為期二個月，不僅可以滿足您的口慾，又可以達到健康的需求。

更多活動詳情請上活動網頁查詢：https://baguashan2024.mystrikingly.com/

(彰化縣政府廣告)

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