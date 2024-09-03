參與聯合國外交部推短片 傳達台灣半導體全球貢獻

第79屆聯合國大會10日將在紐約開議，外交部今天發布推案短片「台灣晶緣」（IC You），呈現台灣以半導體及科技優勢，在全球各領域扮演不可或缺的角色，藉以呼籲聯合國重視台灣的夥伴價值並接納台灣參與。

外交部下午發布新聞稿指出，參與聯合國推案短片由女主角來台參加科技工作坊，感受台灣安和樂利的社會開場，透過與協助實地調研的男主角對話，從咖啡機、電腦、手機到能源管理等，說明人類日常生活與晶片密不可分。

外交部表示，影片也點出台灣在全球半導體產業舉足輕重的地位，技術持續突破創新，並且在產業發展的同時也追求淨零轉型，致力實現聯合國「永續發展目標」（SDGs）中第9項「產業、創新與基礎建設」及第11項「永續城市與社區」等目標。

外交部說明，短片將在聯大開議期間推出，希望彰顯台灣對國際社會的貢獻，也呼籲國際社會基於確保核心價值及共同利益，應正視台灣訴求，支持台灣參與聯合國，共同追求更和平繁榮的世界。

外交部也提及，片尾帶出今年聯大推案主視覺與標語Chip In With Taiwan，除凸顯台灣晶片（Chips）優勢，呼應「總合外交」中「經貿外交」元素，也藉由「參與」（Chip in）意涵的雙關語，表達台灣善盡國際義務，是國際社會的良善力量，以爭取各界支持台灣參與聯合國體系。

外交部表示，短片有3分鐘版本及30秒精華版，除中、英文字幕外，將陸續製作越、印、泰、法、日、西、德、阿、烏、葡等共12外語字幕版向全球播放。各界可透過外交部官方及「潮台灣」YouTube頻道、外交部社群平台觀賞。