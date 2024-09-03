快訊

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑因網路霸凌墜樓…四叉貓發聲了

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

參與聯合國外交部推短片 傳達台灣半導體全球貢獻

中央社／ 台北3日電

第79屆聯合國大會10日將在紐約開議，外交部今天發布推案短片「台灣晶緣」（IC You），呈現台灣以半導體及科技優勢，在全球各領域扮演不可或缺的角色，藉以呼籲聯合國重視台灣的夥伴價值並接納台灣參與。

外交部下午發布新聞稿指出，參與聯合國推案短片由女主角來台參加科技工作坊，感受台灣安和樂利的社會開場，透過與協助實地調研的男主角對話，從咖啡機、電腦、手機到能源管理等，說明人類日常生活與晶片密不可分。

外交部表示，影片也點出台灣在全球半導體產業舉足輕重的地位，技術持續突破創新，並且在產業發展的同時也追求淨零轉型，致力實現聯合國「永續發展目標」（SDGs）中第9項「產業、創新與基礎建設」及第11項「永續城市與社區」等目標。

外交部說明，短片將在聯大開議期間推出，希望彰顯台灣對國際社會的貢獻，也呼籲國際社會基於確保核心價值及共同利益，應正視台灣訴求，支持台灣參與聯合國，共同追求更和平繁榮的世界。

外交部也提及，片尾帶出今年聯大推案主視覺與標語Chip In With Taiwan，除凸顯台灣晶片（Chips）優勢，呼應「總合外交」中「經貿外交」元素，也藉由「參與」（Chip in）意涵的雙關語，表達台灣善盡國際義務，是國際社會的良善力量，以爭取各界支持台灣參與聯合國體系。

外交部表示，短片有3分鐘版本及30秒精華版，除中、英文字幕外，將陸續製作越、印、泰、法、日、西、德、阿、烏、葡等共12外語字幕版向全球播放。各界可透過外交部官方及「潮台灣」YouTube頻道、外交部社群平台觀賞。

半導體 外交部 聯合國

延伸閱讀

推聯合國辯論2758號決議文？ 田中光：維持穩健踏實

太平洋島國論壇公報涉台文字被移除 外交部：堅定參與國際事務

聯合國大會將開議 外交部主推2758號決議無涉台灣

相關新聞

6年編列30億元 彭啓明：整治水資源汙染源

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今天在彰化登場；環境部長彭啓明指出，環境部未來6年會編列約新台幣30億元，整治水資源汙...

國慶晚會「江蕙開唱」怎索票？ 慶籌會：等北市公布

天后江蕙10月5日將在國慶晚會復出開唱，「如何搶票」已成為外界高度關注。慶籌會秘書長吳堂安今開記者會說明國慶大會主題及主...

嘉義城隍夜巡諸羅城 賴總統：台灣寶貴文化資產

總統賴清德今天出席嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動時表示，城隍夜巡相傳已數百年歷史，是台灣寶貴的文化資產，因此，特地贈匾...

無保請回北檢要抗告 柯文哲嗆編故事：新黨國體制

台北地檢署偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲昨天裁定無保請回，北檢預計今天提出抗告。柯文哲今天受訪時表示，檢方昨天沒有提出抗告，應該是在研讀電腦裡面的資料，想要找出什麼東西，「對我來講坦蕩蕩」，依照他待在北檢兩天的時間，要從資料拼湊、編造故事太容易，整個中華民國的司法機關，現在已經變成跟名嘴一樣，「每天穿鑿附會，不要說是抹黑，就是在編故事。」

照片看歷史／1955年統一各軍節日 9月3日慶首屆軍人節

1955年9月3日，中華民國各界代表2000餘人當日下午3時在中山堂熱烈慶祝第一屆軍人節，各機關首長暨民意機構以10人為主席團主持此一大會，並推定時任省議會議長黃朝琴為大會總主席，時任參謀總長彭孟緝代表軍方出席大會向各界致謝並接受各界贈送之禮物，總統特派參軍長黃鎮球蒞會致詞...

柯文哲不知京華城容積率840%？圖解2大疑點與2關鍵人

檢廉偵辦京華城容積獎勵涉貪案，傳喚北市前市長、民眾黨主席柯文哲與前副市長彭振聲到案，依違背職務收賄及圖利罪嫌聲押2人，台北地方法院2日凌晨裁定彭羈押禁見、柯無保請回；北檢最快3日對柯文哲請回案提起抗告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。