看見籃球場上的金融力量！永豐銀行力挺「雲豹」、「雄鷹」，見證雙冠榮耀

每位灌籃高手的背後，都有許多雙熱血支持的推手！永豐銀行贊助支持的「台啤永豐雲豹」和「政大雄鷹」，今年於T1聯盟和大專盃籃球聯賽（UBA）雙雙奪冠，不只振奮球迷的心，也展現永豐銀行獨到的眼光、以及長年對台灣體壇的支持。

永豐銀行冠名贊助支持的「台啤永豐雲豹」和「政大雄鷹」雙雙奪冠。 圖／攝影/張皓婷張皓婷攝影

早在三年前雲豹籃球隊剛起步、七年前政大雄鷹成軍不久後，永豐銀行就選中這二支球隊，一路默默支持。永豐銀行總經理莊銘福表示，「運動是一件很能凝聚向心力、團結人心的事，也幫助年輕人找到一個可以去追求、支持的項目。永豐的初衷，是建立一個運動生態圈，陪伴年輕人一起追逐夢想、勇於突破。」

從戰績不佳到T1奪冠，雲豹「無我」精神放大絕

雲豹隊成立第一年沒戰績、第二年從第五名下滑到第六名，到了第三年，雲豹把

Slogan改成「無我」，講求「Team work」，逐漸打出了好成績，更於今年在T1聯盟賽中首次奪冠。台啤永豐雲豹執行長張建偉表示：「我們必須忘掉自己是誰，不再在乎自己的東西，反過來為對方思考、去想對方要什麼，才能結合成更大的力量。」

台啤永豐雲豹執行長張建偉。 圖／udn提供

雲豹能源從成立以來，就著重社會公益、教育、體育，並支持成立雲豹職業籃球隊，更找了NBA超級球星「魔獸」、「Cousins」來，用線上網路聲量營造球團品牌價值。莊總經理認為，這些都不是一般職業籃球隊會去想的事，「這和永豐銀行在做投資案或授信的感覺是一樣的，成功的人模式不見得一樣，我們是贊同他們的理念，因此支持他們。」

永豐自2021年開始贊助雲豹，2022年進一步冠名，2023年壯大球隊成為「台啤永豐雲豹」隊，莊總經理表示，「一個球隊有三個名字，還真的不尋常，永豐不介意我們被擺在什麼位置，因為我們真正想做的，就是贊助這個球隊。」永豐銀行無私的理念，恰恰呼應雲豹「無我」精神，共同為台灣籃球史寫下精彩的一頁。

政大雄鷹穩紮穩打 UBA四連霸「賭上未來！」

而象徵培育傳承的UBA大專籃球聯賽 ，永豐銀行也不缺席！政大雄鷹隊自2017年由畢業校友姜豐年夫婦籌組，後續永豐銀行加入力挺，至今政大雄鷹隊已創下UBA四連霸紀錄，還有多位籃球員被選上中華隊國手。

政大雄鷹教練陳子威。 圖／政大雄鷹球隊 提供

政大雄鷹教練陳子威表示，球隊的核心思想是「Be Water」，期許自己在艱困的情況下，也能像水一樣靈活，打出行雲流水的球風，並透過紮實的訓練，滴水穿石。陳子威把球隊的好成績歸功於學校有系統的培訓，以及校友群和贊助商的支持，表示：「永豐銀行的支持讓我們能規劃更多訓練，今年我們也送教練到歐洲西班牙去學習。」

永豐銀行莊總經理則認為，「球隊本身自帶聲量、非常爭氣，永豐的角色只是那個點火的人，但點完火後如何燒下去，我認為這是整個企業、整個球團都要去思考的事，希望我們的贊助能創造正面的循環。」

永豐銀行總經理莊銘福。 攝影／張皓婷

永豐銀行獲「體育推手獎」、蟬聯四年獲頒《富比士》（Forbes）「全球最佳銀行獎」

長年支持球隊，對企業本身也帶來許多無形的價值，像是：從球隊中學習如何獲勝、如何團結，讓同仁有歸屬感和凝聚感，一起為球隊加油。而運動員爭取榮譽的企圖心、努力不懈的精神的精神，也激勵永豐銀行不斷挑戰轉型、挑戰年輕化、挑戰年輕人對於銀行傳統的思維和想法。

除了籃球賽事，永豐銀行也支持臺中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽，以及贊助斯巴達障礙跑競賽、霹靂舞等多元項目，希望台灣體育朝向更蓬勃發展道路。永豐長期贊助體育活動，榮獲教育部體育署「體育推手獎」的肯定，並連續四年獲頒《富比士》（Forbes）「全球最佳銀行獎」。

莊銘福總經理表示，「贊助球隊是長長久久的事，運動員求勝的精神令人激賞，因此如何健全球團的環境，如何讓他們更健康、完善的走下去，這是我們不變的重點。」期許能發揮金融的力量，助攻台灣體育在地紮根、放眼國際，以具體行動實踐「翻轉金融，共創美好生活，Together, a better life.」的企業願景。