快訊

午後對流旺盛！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

PTT留言嗆殺法官、檢察官 北市警找到他…身分竟是課輔師

看見籃球場上的金融力量！永豐銀行力挺「雲豹」、「雄鷹」，見證雙冠榮耀

文／ 黎詩彥

每位灌籃高手的背後，都有許多雙熱血支持的推手！永豐銀行贊助支持的「台啤永豐雲豹」和「政大雄鷹」，今年於T1聯盟和大專盃籃球聯賽（UBA）雙雙奪冠，不只振奮球迷的心，也展現永豐銀行獨到的眼光、以及長年對台灣體壇的支持。

永豐銀行冠名贊助支持的「台啤永豐雲豹」和「政大雄鷹」雙雙奪冠。 圖／攝影/張皓婷張皓婷攝影
永豐銀行冠名贊助支持的「台啤永豐雲豹」和「政大雄鷹」雙雙奪冠。 圖／攝影/張皓婷張皓婷攝影

早在三年前雲豹籃球隊剛起步、七年前政大雄鷹成軍不久後，永豐銀行就選中這二支球隊，一路默默支持。永豐銀行總經理莊銘福表示，「運動是一件很能凝聚向心力、團結人心的事，也幫助年輕人找到一個可以去追求、支持的項目。永豐的初衷，是建立一個運動生態圈，陪伴年輕人一起追逐夢想、勇於突破。」

從戰績不佳到T1奪冠，雲豹「無我」精神放大絕

雲豹隊成立第一年沒戰績、第二年從第五名下滑到第六名，到了第三年，雲豹把
Slogan改成「無我」，講求「Team work」，逐漸打出了好成績，更於今年在T1聯盟賽中首次奪冠。台啤永豐雲豹執行長張建偉表示：「我們必須忘掉自己是誰，不再在乎自己的東西，反過來為對方思考、去想對方要什麼，才能結合成更大的力量。」

台啤永豐雲豹執行長張建偉。 圖／udn提供
台啤永豐雲豹執行長張建偉。 圖／udn提供

雲豹能源從成立以來，就著重社會公益、教育、體育，並支持成立雲豹職業籃球隊，更找了NBA超級球星「魔獸」、「Cousins」來，用線上網路聲量營造球團品牌價值。莊總經理認為，這些都不是一般職業籃球隊會去想的事，「這和永豐銀行在做投資案或授信的感覺是一樣的，成功的人模式不見得一樣，我們是贊同他們的理念，因此支持他們。」

永豐自2021年開始贊助雲豹，2022年進一步冠名，2023年壯大球隊成為「台啤永豐雲豹」隊，莊總經理表示，「一個球隊有三個名字，還真的不尋常，永豐不介意我們被擺在什麼位置，因為我們真正想做的，就是贊助這個球隊。」永豐銀行無私的理念，恰恰呼應雲豹「無我」精神，共同為台灣籃球史寫下精彩的一頁。

政大雄鷹穩紮穩打　UBA四連霸「賭上未來！」

而象徵培育傳承的UBA大專籃球聯賽 ，永豐銀行也不缺席！政大雄鷹隊自2017年由畢業校友姜豐年夫婦籌組，後續永豐銀行加入力挺，至今政大雄鷹隊已創下UBA四連霸紀錄，還有多位籃球員被選上中華隊國手。

政大雄鷹教練陳子威。 圖／政大雄鷹球隊 提供
政大雄鷹教練陳子威。 圖／政大雄鷹球隊 提供

政大雄鷹教練陳子威表示，球隊的核心思想是「Be Water」，期許自己在艱困的情況下，也能像水一樣靈活，打出行雲流水的球風，並透過紮實的訓練，滴水穿石。陳子威把球隊的好成績歸功於學校有系統的培訓，以及校友群和贊助商的支持，表示：「永豐銀行的支持讓我們能規劃更多訓練，今年我們也送教練到歐洲西班牙去學習。」

永豐銀行莊總經理則認為，「球隊本身自帶聲量、非常爭氣，永豐的角色只是那個點火的人，但點完火後如何燒下去，我認為這是整個企業、整個球團都要去思考的事，希望我們的贊助能創造正面的循環。」

永豐銀行總經理莊銘福。 攝影／張皓婷
永豐銀行總經理莊銘福。 攝影／張皓婷

永豐銀行獲「體育推手獎」、蟬聯四年獲頒《富比士》（Forbes）「全球最佳銀行獎」

長年支持球隊，對企業本身也帶來許多無形的價值，像是：從球隊中學習如何獲勝、如何團結，讓同仁有歸屬感和凝聚感，一起為球隊加油。而運動員爭取榮譽的企圖心、努力不懈的精神的精神，也激勵永豐銀行不斷挑戰轉型、挑戰年輕化、挑戰年輕人對於銀行傳統的思維和想法。

除了籃球賽事，永豐銀行也支持臺中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽，以及贊助斯巴達障礙跑競賽、霹靂舞等多元項目，希望台灣體育朝向更蓬勃發展道路。永豐長期贊助體育活動，榮獲教育部體育署「體育推手獎」的肯定，並連續四年獲頒《富比士》（Forbes）「全球最佳銀行獎」。

莊銘福總經理表示，「贊助球隊是長長久久的事，運動員求勝的精神令人激賞，因此如何健全球團的環境，如何讓他們更健康、完善的走下去，這是我們不變的重點。」期許能發揮金融的力量，助攻台灣體育在地紮根、放眼國際，以具體行動實踐「翻轉金融，共創美好生活，Together, a better life.」的企業願景。

相關新聞

賴清德總統擬11日接見巴黎帕運參賽選手

2024年巴黎帕拉林匹克運動會（帕運）於今天凌晨圓滿落幕，台灣代表團表現精彩，合計拿下3銀、2銅的好成績。總統府今天宣布...

照片看歷史／1954年首位美國務卿訪台 稱艦隊奉命護台

1954年9月9日，美國國務卿杜勒斯夫婦抵台，這是美國有史以來第一位國務卿訪問中華民國。松山機場冠蓋雲集，隨杜勒斯來台北者，除參議員史密斯夫婦外，還有主管公共事務助理國務卿馬卡度，美駐緬大使賽飽爾，國務參事麥克阿瑟第二，及曼裴德夫人、奧康諾、史蒂爾、特萊陸克、麥克德爾、符納吉、泰納柯克、麥克利夫、麥登、白爾蘭小姐、愛斯鍾遜小姐、福斯特小姐等。...

聯合報一周大事9/1~9/7

國內

智慧公益、輸出日本！台積電慈善基金會「健康長壽」三角模式 張淑芬：分享經驗幫助更多人

日本是全球高齡人口比例最高國家，如今來自台灣的「智慧公益」輸出日本！台積電慈善基金會長期關注長者健康、延緩失能失智，7月17日赴台積電熊本廠座落的菊陽町，分享「企業x醫院／大學x社區」的健康長壽三角模

最懂天母人的優雅 「御上天母」擁抱國際學區

世界菁英潮流置產，「御上天母」住學合一，與國際學校為鄰，贏起點勝終點 「御上天母」環境優生學天母很遠嗎？為孩子的未來鋪路，永遠都不遠。台北孟母們的第一選擇，其實就是天母，就在美國學校特

逛展集章抽大獎！來《臺南400-健康福祉展》就有機會抱走電動自行車！

臺南市政府衛生局響應「臺南400」，6月30日至8月4日在耘非凡美術館展出《Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400-健康福祉展》，帶領民眾探尋臺南公共衛生醫療、照護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。