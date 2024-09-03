嘉義城隍夜巡諸羅城 賴總統：台灣寶貴文化資產

總統賴清德今天出席嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動時表示，城隍夜巡相傳已數百年歷史，是台灣寶貴的文化資產，因此，特地贈匾「神威顯赫」，感謝城隍爺安定民心貢獻。

賴總統中午在嘉義市長黃敏惠、民進黨籍立委王美惠、嘉義城隍廟董事長賴永川等人陪同下，參與嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動，並擔任主祭進行祭天祈福儀式，同時參與起駕儀式。

賴總統致詞表示，今天很高興參與城隍夜巡諸羅城遶境活動，祝福活動圓滿成功，每一民眾家庭美滿平安；今天到此有3個目的，首先是感謝城隍爺的保祐，讓2024總統、立委的選舉都平安順利，特別是自己與立委王美惠在嘉義地區都獲得最高票，更要感謝市民支持。

賴總統指出，第2個目的是邀請嘉義城隍廟董事長賴永川擔任總統府的國策顧問，因看見賴永川猶如見到自己逾90歲的舅舅，他們都是同年代的人，一樣從年輕到老都敬拜神明、累積功德。

賴總統說，第3個目的是特別到城隍廟贈匾「神威顯赫」，嘉義城隍廟是台灣的信仰中心，難得的是城隍夜巡諸羅城遶境活動，相傳已數百年歷史，是台灣相當寶貴的文化資產，因此，特地來贈匾，感謝城隍爺安定民心的貢獻。

另外，賴總統今天到嘉義市特別宣布重要的政策，他說，嘉義鐵路高架化工程正在進行，包括嘉義、嘉北、北回歸線等車站，也在水上新增車站及車廂調度站，全長約10.9公里，總經費新台幣334億元；另外，路線也延伸到民雄地區，全長8.9公里，總經費新台幣173億元

嘉義城隍廟指出，城隍夜巡諸羅城遶境活動，除了具傳統的官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街外，還有夯枷解厄科儀，為民眾若是做錯事想要懺悔或發願未達成，就會以戴「夯枷」向城隍爺贖罪，祈求消災解厄。

廟方表示，今年城隍夜巡諸羅城另一亮點，則是晚間在中央噴水池，廟方打造一尊「神衛機甲－城隍爺」，為高達375公分站立式城隍機甲，展現出威嚴穩重姿態；且引入200公分高機器人與民眾互動，並發放平安符和糖果。

廟方指出，百年前，諸羅城因逢乾旱，恭請嘉義城隍、北港媽祖、東門龍王一同祈雨，天降甘霖，因此，今天的城隍夜巡中，再次恭請出龍王尊神與嘉義城隍、北港媽祖於祭天台上重現歷史，祈求天災永息、國泰民安。