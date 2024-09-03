快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

永和警欠40多萬賭債！竟開芭樂票遭痛毆 帶傷值班被發現記大過

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

嘉義城隍夜巡諸羅城 賴總統：台灣寶貴文化資產

中央社／ 嘉義市3日電
國定古蹟嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境祈福中午登場，今年「重現百年，三神共祭」呈現，邀請北港媽祖參與，恭請嘉邑城隍、北港媽祖、東門龍王同登祭臺；賴清德總統贈匾神威顯赫。聯合報記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境祈福中午登場，今年「重現百年，三神共祭」呈現，邀請北港媽祖參與，恭請嘉邑城隍、北港媽祖、東門龍王同登祭臺；賴清德總統贈匾神威顯赫。聯合報記者魯永明／攝影

總統賴清德今天出席嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動時表示，城隍夜巡相傳已數百年歷史，是台灣寶貴的文化資產，因此，特地贈匾「神威顯赫」，感謝城隍爺安定民心貢獻。

賴總統中午在嘉義市長黃敏惠、民進黨籍立委王美惠、嘉義城隍廟董事長賴永川等人陪同下，參與嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動，並擔任主祭進行祭天祈福儀式，同時參與起駕儀式。

賴總統致詞表示，今天很高興參與城隍夜巡諸羅城遶境活動，祝福活動圓滿成功，每一民眾家庭美滿平安；今天到此有3個目的，首先是感謝城隍爺的保祐，讓2024總統、立委的選舉都平安順利，特別是自己與立委王美惠在嘉義地區都獲得最高票，更要感謝市民支持。

賴總統指出，第2個目的是邀請嘉義城隍廟董事長賴永川擔任總統府的國策顧問，因看見賴永川猶如見到自己逾90歲的舅舅，他們都是同年代的人，一樣從年輕到老都敬拜神明、累積功德。

賴總統說，第3個目的是特別到城隍廟贈匾「神威顯赫」，嘉義城隍廟是台灣的信仰中心，難得的是城隍夜巡諸羅城遶境活動，相傳已數百年歷史，是台灣相當寶貴的文化資產，因此，特地來贈匾，感謝城隍爺安定民心的貢獻。

另外，賴總統今天到嘉義市特別宣布重要的政策，他說，嘉義鐵路高架化工程正在進行，包括嘉義、嘉北、北回歸線等車站，也在水上新增車站及車廂調度站，全長約10.9公里，總經費新台幣334億元；另外，路線也延伸到民雄地區，全長8.9公里，總經費新台幣173億元

嘉義城隍廟指出，城隍夜巡諸羅城遶境活動，除了具傳統的官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街外，還有夯枷解厄科儀，為民眾若是做錯事想要懺悔或發願未達成，就會以戴「夯枷」向城隍爺贖罪，祈求消災解厄。

廟方表示，今年城隍夜巡諸羅城另一亮點，則是晚間在中央噴水池，廟方打造一尊「神衛機甲－城隍爺」，為高達375公分站立式城隍機甲，展現出威嚴穩重姿態；且引入200公分高機器人與民眾互動，並發放平安符和糖果。

廟方指出，百年前，諸羅城因逢乾旱，恭請嘉義城隍、北港媽祖、東門龍王一同祈雨，天降甘霖，因此，今天的城隍夜巡中，再次恭請出龍王尊神與嘉義城隍、北港媽祖於祭天台上重現歷史，祈求天災永息、國泰民安。

嘉義 城隍廟 遶境

延伸閱讀

嘉義城隍夜巡 賴清德回應民眾熱情走入人群驚喜擊掌

賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望

影／百年龍王神位再現總統同祭三神祈安 國定古蹟嘉義城隍夜巡

即將關鬼門 嘉義城隍廟中元祭壓軸城隍夜巡諸羅城下周登場

相關新聞

國慶晚會「江蕙開唱」怎索票？ 慶籌會：等北市公布

天后江蕙10月5日將在國慶晚會復出開唱，「如何搶票」已成為外界高度關注。慶籌會秘書長吳堂安今開記者會說明國慶大會主題及主...

嘉義城隍夜巡諸羅城 賴總統：台灣寶貴文化資產

總統賴清德今天出席嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動時表示，城隍夜巡相傳已數百年歷史，是台灣寶貴的文化資產，因此，特地贈匾...

無保請回北檢要抗告 柯文哲嗆編故事：新黨國體制

台北地檢署偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲昨天裁定無保請回，北檢預計今天提出抗告。柯文哲今天受訪時表示，檢方昨天沒有提出抗告，應該是在研讀電腦裡面的資料，想要找出什麼東西，「對我來講坦蕩蕩」，依照他待在北檢兩天的時間，要從資料拼湊、編造故事太容易，整個中華民國的司法機關，現在已經變成跟名嘴一樣，「每天穿鑿附會，不要說是抹黑，就是在編故事。」

照片看歷史／1955年統一各軍節日 9月3日慶首屆軍人節

1955年9月3日，中華民國各界代表2000餘人當日下午3時在中山堂熱烈慶祝第一屆軍人節，各機關首長暨民意機構以10人為主席團主持此一大會，並推定時任省議會議長黃朝琴為大會總主席，時任參謀總長彭孟緝代表軍方出席大會向各界致謝並接受各界贈送之禮物，總統特派參軍長黃鎮球蒞會致詞...

柯文哲不知京華城容積率840%？圖解2大疑點與2關鍵人

檢廉偵辦京華城容積獎勵涉貪案，傳喚北市前市長、民眾黨主席柯文哲與前副市長彭振聲到案，依違背職務收賄及圖利罪嫌聲押2人，台北地方法院2日凌晨裁定彭羈押禁見、柯無保請回；北檢最快3日對柯文哲請回案提起抗告。

專案減碳、保育 ESG平台已媒合11企業

因應2050淨零碳排，以及企業日益增加的自然資源管理、生物多樣性保育、環境保護及社會責任等永續目標需求，農業部林業及自然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。