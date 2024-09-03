副總統接見金根獎廠商 盼台灣成全世界可信賴品牌

副總統蕭美琴今天接見金根獎得獎廠商表示，政府積極與各國進行貿易談判，並取得相關進展，也會持續做業界的後盾克服挑戰，期盼讓台灣成為全世界可信任、可信賴的品牌，並開拓下一個世代產業全球發展的機會。

副總統蕭美琴上午接見「第20屆金根獎」獲獎廠商致詞表示，金根獎得主們都是根留台灣、放眼世界，在各行各業成功的企業家。

副總統表示，近期她參加AI（人工智慧）展或生技展，感受到產業的活力，讓她對台灣未來經濟及產業發展更有信心；也看到台灣克服萬難、鼓勵新創、自由的環境，讓百工百業都有發展空間。

副總統提到，台灣要與世界接軌，產業的腳步有時走得很快，有些產業也需要政府幫忙，因此政府這幾年很積極與各國進行貿易談判，並取得新進展。「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，後面還有第二、第三階段，希望在政策面給予產業更多支持。

副總統指出，台灣與美國談台美雙重課稅減免，就是希望所有產業，不論美商或台商，都有更公平及合理的稅務環境；近期也與東南亞國家、加拿大及英國等簽署投資或貿易等相關協議，協助產業願意根留台灣，並向全球發展。

副總統認為，全世界都是台灣的市場，有充分的機會讓大家發揮，她以台灣產業為榮，大家都是讓台灣持續穩健發展的動能。儘管會面臨一些挑戰，像是人力不足問題，部分人力短期內難以用AI替代，因此應重視技職及大學以上的教育，加強產業的人才培育。此外，副總統也期待有穩定的能源供應，產業持續擴張的過程中，AI應用需要更多算力，政府會持續做大家的後盾，努力讓台灣更好。

副總統強調，根留台灣的產業都是驕傲，期盼透過大家讓世界看到台灣，讓台灣成為全世界可信任、可信賴的品牌，相信大家的成功，也開拓下一個世代產業全球發展的機會。