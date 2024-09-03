台北頂級商辦需求飛躍成長、租賃成交量創新高 ESG成為標配關鍵

永續時代來臨，ESG風潮吹進企業界，「綠色商辦」成為外商企業與台灣各大上市公司，尤其是科技、金融及醫藥產業選址的首要考量。

澄毓綠建築設計顧問總經理陳重仁直言，國內綠色商辦現階段供不應求，A級商辦需求快速成長。根據仲量聯行今年第二季季報，受新供給釋出及企業追求高品質辦公空間之需求推動，台北市核心商業區A級辦公室租賃成交量達到10,517坪，季增53%、年增240%，創下歷史新高。

眺望台北市的天際線，信義商圈綠建築黃金級以上的頂級商辦林立，在鄰近的松山與南港商業區，新一波綠色商辦正迅速崛起。

由冠德建設出資興建的「松山民權東公辦都更案」，座落於民權東路上，靠近國境大門松山機場，被譽為新一代「綠色商辦典範」。 圖／冠德建設 提供

全球供應鏈驅動需求 強化綠色商辦重要性

今年5月，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起巨星旋風，一舉一動都是鎂光燈焦點，更傳出輝達台灣分公司斥資近29億元，一口氣包下南港軟體園區的指標性綠色商辦逾半棟樓層。

陳重仁表示，隨著台商與外資回流，以及Google、Apple等跨國企業紛紛在台設立據點，台灣A級商辦需求迅速攀升。同時隨著淨零排放浪潮，企業不僅全面落實減碳策略，有綠色認證加持的商辦也更獲青睞、需求量大增。

仲量聯行也指出，北市A級辦公室市場對高品質辦公空間需求日益增長，隨著新供給在未來3年陸續釋出，租戶選擇性增多，綠認證建築及管理品質將成為租金成長及維持進駐率的關鍵。

澄毓綠建築設計顧問總經理陳重仁。 圖／江建泰 攝影

綠色供應鏈關鍵途徑 綠色商辦成企業選址標準配備

過去企業選擇商辦時注重地段、租金，隨著ESG（環境、社會、公司治理）越來越重要，打造對環境和健康有益的辦公空間、員工健康與福利備受關注，更是企業提升競爭力的關鍵途徑。

除了租金、交通地理位置之外，陳重仁認為，商辦具備國內外廣泛認可的綠建築認證，如美國的LEED認證與台灣的EEWH標章，已是外商及台灣上市公司選點的基本要求，綠建築認證確保低碳、節能、減廢、照明及空氣品質等方面達到高標準，有助於企業在環境（E，environmental）面的表現。

這一趨勢已反映在市場供給上，根據仲量聯行《台北市A辦供給現況及升級趨勢報告》，台北市自用及租賃的82棟A級商辦中，有54%、共47萬坪的樓地板面積獲得LEED、EEWH綠建築認證或候選，超越亞太地區平均水準的51%。

亦即企業選擇商辦的三大關鍵，位處交通樞紐的「地段」、接軌國際也能提升管理效率的「智慧科技應用」，以及「永續建築設計」，有效力助企業落實減碳也更符合未來趨勢，成為頂級商辦之標配。

由冠德建設出資興建的「松山民權東公辦都更案」，計劃取得「LEED白金級標章」、「鑽石級綠建築標章」、「鑽石級智慧建築標章」、「鑽石級碳足跡標章」、「1+級低碳建築標章」、「耐震標章」六大建築認證。 圖／冠德建設 提供

6大認證綠色商辦新典範 打造與自然相融的複合式空間

國際商務需求增加，松山機場扮演了極爲重要的樞紐角色，位於民權東路、松山機場門戶，由冠德建設出資興建的「松山民權東公辦都更案」以「低碳再生」、「智慧賦能」、「在地活化」三大ESG主軸的前瞻性規劃，榮獲國際級獎項 International Property Awards 的「Best Office Development Taiwan 2024」五星首獎肯定，並計劃取得LEED白金級標章、鑽石級綠建築標章、鑽石級智慧建築標章、鑽石級碳足跡標章、1+級低碳建築標章、耐震標章等六大建築認證。

冠德民權商辦大樓建築設計聯袂東京代表性都更案「六本木之丘」（Roppongi Hills）和「麻布台之丘」（Azabudai Hills）的推手株式會社日本設計（NIHON SEKKEI, INC.）合作，其靈感源自大樹形象，將地面、陽臺及屋頂高度綠化，巧妙融匯成共享休憩的「根」、可供駐足的「枝」、以及登高瞭望的「樹冠」，營造與自然共生的複合式空間。

該建築採用多項低碳及智慧技術，如循環建材、節能電梯、智慧路燈、室內LED照明、省水標章衛浴設備、溫溼度偵測連動空調、智慧化監控及系統整合、回收雨水澆灌用水替代率100％等，達到低碳節能成效，長期為企業營運節省成本。

「很多人誤以為綠建築的建材、工法及維護成本較高，但事實上，一個好的綠建築能為企業省下成本，帶來更多效益及競爭力。」陳重仁說。

當落實ESG的頂級企業進駐冠德民權商辦大樓，有望產生群聚效益，作為企業交流的絕佳場域。冠德民權商辦大樓的一樓戶外空間結合休憩花園與老樹廣場，作為休閒、遊憩及社交場所，企業員工得以欣賞綠意盎然的景致，享受友善舒適的辦公氣氛；頂樓除設有「材料圖書館」（Material Library），更有多功能會議室及開放式交流空間，兼具工作、交流及展覽的功能，未來更將舉辦專題講座與論壇，促進產業人才交流，為企業合作創造契機，帶動台灣經濟發展。

【冠德民權商辦大樓】

敦北商圈｜一層一戶｜741坪

諮詢專線：02-2378-8989

官方網站：www.kindom.com.tw/greenhub