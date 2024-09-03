專案減碳、保育 ESG平台已媒合11企業

因應2050淨零碳排，以及企業日益增加的自然資源管理、生物多樣性保育、環境保護及社會責任等永續目標需求，農業部林業及自然保育署4月底成立「公民團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」（ESG專案媒合平台），上架後提供46件專案徵求合作，及3件是企業自提案，已成功媒合11家企業，包含中華電信、裕隆汽車、華碩電腦等。

林保署ESG媒合平台中3個企業自提專案包含運用企業自身的照明、數位技術等改善生物棲地，以及推動保育與林業文資保存等，預計成效會在1年後能發表。

林保署昨舉辦成果發表會，林保署長林華慶說，平台的專案設計除須達成自然正向改變目標，以及生物多樣性公約對社區參與的期許，絕大多數專案都是媒合企業將經費與資源投入標的區域所在的山村部落，而非交由林保署執行，更能確保專案成果與彰顯ESG社會效益。