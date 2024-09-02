快訊

涉圖利京華城案 都委會執秘邵琇珮移送北檢複訊

U18亞青／開門紅！陳睦衡5.1局好投 中華隊1:0力擒南韓

生前移轉財產、死後繼承哪個節稅？ 國稅局算給你看

防制黑槍、肅貪！ 行政院加強跨機關聯繫 打擊妨害綠能產業犯罪

中央社／ 台北2日電

行政院長卓榮泰今天主持治安會報，對調查局所提「訂立綠能產業透明回饋機制」等4項作為，卓榮泰請相關部會研議相關機制，並透過「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，加強跨機關聯繫，共同打擊妨害綠能產業的犯罪行為。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天主持治安會報，聽取「防制黑槍之策略與成果」、「打擊妨害綠能產業犯罪執行成效與策進作為」等報告。

卓榮泰提到，自他520上任至今，每月平均查緝幫派犯罪組織成長55%、查扣幫派不法利得成長80%，政府會持續精進相關人力及裝備。

他表示，針對民眾深惡痛絕的詐騙犯罪，政府也想盡方法，包括邀請遭冒名詐騙的名人錄製短片、現身說法，協助人民識詐，雖展現部分成果，但詐騙案件仍層出不窮；儘管如此，他深信詐騙並非愈打愈多，而是不打更多，打詐工作仍需持續進行。

卓榮泰表示，警政署分析近年查獲非法槍枝案件，以非制式槍枝占比最高，約占9成，容易引發相關槍械暴力犯罪。今年1月3日修正公布的「槍砲彈藥刀械管制條例」，已全面強化非制式槍砲溯源查緝，並加重相關處罰規定。

卓榮泰請內政部警政署持續辦理全國同步肅槍專案，強力掃蕩不法持槍分子，針對組織犯罪以鎖定犯罪首腦、殲滅組織作為終極目標。

另外，法務部調查局提「打擊妨害綠能產業犯罪執行成效與策進作為」報告。卓榮泰指出，針對「訂立綠能產業透明回饋機制」、「簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧」、「設立獎金鼓勵檢舉」及「持續強化司法與產業合作平台」等4項策進作為，請相關部會研議具體且可有效落實的相關機制。

卓榮泰表示，綠能產業攸關經濟發展動能，也是能源安全及環境永續的關鍵；他說，今年6月25日至8月30日執行「靖平專案」，掃蕩綠能貪瀆不法案件6件、羈押禁見9人，查扣不法所得現金新台幣2206萬餘元、日幣4萬元，並扣得高級轎車3輛，及名錶、名牌包1批，展現政府查緝綠能掃黑肅貪的決心。

卓榮泰強調，對於肅貪對象，政府不講情面也無上限，一旦發現不法事實，必會強力展現公權力。

他說，為避免不肖人士圖謀不軌，阻礙綠能產業健全發展，請台灣高等檢察署持續督促檢、警、調、廉、海巡、關務等查緝機關，積極溯源查辦，並請相關機關及單位透過「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，加強跨機關橫向聯繫，即時提供相關犯罪情資，共同打擊妨害綠能產業的犯罪行為。

卓榮泰 機制 詐騙

延伸閱讀

行政院經發會顧問會議明登場 討論議題一次看

卓榮泰：盼台英交流風電技術研發與人才培育

英駐台代表：將分享經驗協助台灣加入CPTPP

影／今接交長駁年輕、沒經驗 陳世凱：我已是中年大叔

相關新聞

八大行庫不動產放款空間亮牌 「最多還有8千億」

知情人士透露，財政部上周在行政院長卓榮泰召集的會議上首度「亮牌」，揭露八大行庫目前在銀行法第72條之2的30%的最高上限下，還可承作的不動產放款空間。若以30%為限，約可承作8000億元，若以28.5%為限，則約可承作5000億元。前者是「紅燈」，銀行一旦承作金額超過就違法，後者有如「黃燈」，是行庫自行設立的警戒線。

創新高！明年中央統籌稅款分配 台北市獲707億居冠

根據財政部中央普通統籌分配稅款明細，114年度22個縣市合計總額4461.17億元。其中，台北市衝上707.02億元，依...

中秋節前開放！陸宣布恢復台灣文旦輸入但有條件

趕在9月17日中秋節的前半個月，中國大陸國台辦9月2日宣布，大陸海關總署決定自今天起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，但也強調，須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」。...

照片看歷史／1954年「罌粟花」電影拍攝 群星泳裝亮相

1954年9月2日，台灣省新聞處台灣電影製片廠成立以來的第一部劇情片「罌粟花」，在導演袁叢美領導之下，外景隊盧碧雲、王玨、夷光、古軍等一行，前往宜蘭頭域外澳海濱拍攝外景，盧碧雲、王玨、夷光著泳裝亮相，因受天氣影響，拍攝多日始完滿北返。計拍戲8場共65個鏡頭，透過攝影記者的鏡頭，可以看見頭城的美景以及台灣早期拍片的辛勞...

提三大方向加強救災 卓榮泰盼結合民間運送救災物資

9月是國家防災月，行政院長卓榮泰今天指出，防災要事先做好準備，在災害發生時，確保民眾平安無事，並要強化落實積極救災、強化...

整理包／9月新制上路！新冠肺炎改名、年滿18歲可線上申換護照、全台禁用一次性塑膠杯

今天是9月的第一天，不少攸關民生的新制上路，包括地震國家級警報發布擴大範圍、民眾可以有條件式線上申換護照、新冠肺炎改名為「新冠併發重症」、健保擴大給付46項達文西手術、全國禁用一次性塑膠杯等。聯合新聞網整理出14大新制懶人包，供讀者參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。