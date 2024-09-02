防制黑槍、肅貪！ 行政院加強跨機關聯繫 打擊妨害綠能產業犯罪

行政院長卓榮泰今天主持治安會報，對調查局所提「訂立綠能產業透明回饋機制」等4項作為，卓榮泰請相關部會研議相關機制，並透過「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，加強跨機關聯繫，共同打擊妨害綠能產業的犯罪行為。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天主持治安會報，聽取「防制黑槍之策略與成果」、「打擊妨害綠能產業犯罪執行成效與策進作為」等報告。

卓榮泰提到，自他520上任至今，每月平均查緝幫派犯罪組織成長55%、查扣幫派不法利得成長80%，政府會持續精進相關人力及裝備。

他表示，針對民眾深惡痛絕的詐騙犯罪，政府也想盡方法，包括邀請遭冒名詐騙的名人錄製短片、現身說法，協助人民識詐，雖展現部分成果，但詐騙案件仍層出不窮；儘管如此，他深信詐騙並非愈打愈多，而是不打更多，打詐工作仍需持續進行。

卓榮泰表示，警政署分析近年查獲非法槍枝案件，以非制式槍枝占比最高，約占9成，容易引發相關槍械暴力犯罪。今年1月3日修正公布的「槍砲彈藥刀械管制條例」，已全面強化非制式槍砲溯源查緝，並加重相關處罰規定。

卓榮泰請內政部警政署持續辦理全國同步肅槍專案，強力掃蕩不法持槍分子，針對組織犯罪以鎖定犯罪首腦、殲滅組織作為終極目標。

另外，法務部調查局提「打擊妨害綠能產業犯罪執行成效與策進作為」報告。卓榮泰指出，針對「訂立綠能產業透明回饋機制」、「簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧」、「設立獎金鼓勵檢舉」及「持續強化司法與產業合作平台」等4項策進作為，請相關部會研議具體且可有效落實的相關機制。

卓榮泰表示，綠能產業攸關經濟發展動能，也是能源安全及環境永續的關鍵；他說，今年6月25日至8月30日執行「靖平專案」，掃蕩綠能貪瀆不法案件6件、羈押禁見9人，查扣不法所得現金新台幣2206萬餘元、日幣4萬元，並扣得高級轎車3輛，及名錶、名牌包1批，展現政府查緝綠能掃黑肅貪的決心。

卓榮泰強調，對於肅貪對象，政府不講情面也無上限，一旦發現不法事實，必會強力展現公權力。

他說，為避免不肖人士圖謀不軌，阻礙綠能產業健全發展，請台灣高等檢察署持續督促檢、警、調、廉、海巡、關務等查緝機關，積極溯源查辦，並請相關機關及單位透過「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，加強跨機關橫向聯繫，即時提供相關犯罪情資，共同打擊妨害綠能產業的犯罪行為。