與北榮聯手 國合會啟動聖克里斯多福心理健康計畫

國合會今天表示，「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」1日啟動，這是台灣首度於拉美加地區以心理健康為主題的公衛醫療計畫，將提高當地心理健康篩檢覆蓋率和轉介機制。

國合會下午發布新聞稿指出，國合會攜手台北榮民總醫院，與聖克里斯多福及尼維斯衛生部合作執行的「聖克里斯多福及尼維斯心理健康服務體系強化計畫」1日正式啟動。

國合會說明，這項3年期計畫是台灣首度於拉美加地區以心理健康為主題的公衛醫療計畫，預計將協助克國將心理健康篩檢覆蓋率達到全國15至69歲人口的9%，並強化高危險群的轉介機制，為當地民眾提供更為全面的醫療照護。

國合會指出，國合會於112年10月偕北榮精神醫學部共赴克國進行計畫評估，並以提高克國心理健康服務的可近性為目標，透過強化政府制定心理健康防治政策能力、提升相關醫事人員和醫療機構的照護能力，以及提升民眾對心理健康的認識等面向，協助降低精神疾病汙名化，並強化心理健康服務體系。

國合會表示，承襲過去與北榮在克國合作兩項代謝性慢性病防治為主題計畫的經驗，國合會將採取培育種子教師、篩檢及衛教活動多元化等作法推動計畫。

國合會說，國合會公衛醫療業務長期扮演國際發展合作的平台，並致力推動與公私部門合作，以「孕產婦及嬰幼兒保健」、「慢性病防治」（含心理健康）、「健康資訊管理系統推廣」以及「公衛醫療緊急應變」等面向為推動主軸。

國合會說，台灣公衛醫療優勢及發展經驗可協助夥伴國家強化健康照護及衛生體系，透過專業分工與資源整合，讓台灣的公衛醫療援外之路走得更長遠、更多元。