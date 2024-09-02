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向民主先生致敬 「李登輝交響曲」2025年東京首演

中央社／ 台北2日電

已故前總統李登輝不只是政治強人，也是文化總統。在許遠東基金會支持下，邀請作曲家金希文創作「第五號交響曲」，也被暱稱為「李登輝交響曲」，向李登輝致敬，9月首演後，明年將赴日本東京演出。

李登輝基金會董事長也是李登輝女兒李安妮今天在記者會上表示，父親過世後，基金會轉型不再參與政治活動，也不會有募款餐會，「每年我們用有主題的音樂會來表達對父親的思念。」

李安妮表示，這次邀約作曲家金希文創作「第五號交響曲」，「我們都私下稱這首是『李登輝交響曲』。」

「台灣的聲音III－向李登輝總統致敬」紀念音樂會由許遠東基金會、李登輝基金會與白鷺鷥基金會共同主辦，由準．馬寇爾（Jun Markl）指揮NSO國家交響樂團以及台北愛樂合唱團共同演出。除了演出金希文的「第五號交響曲」外，也將演出貝多芬「小提琴協奏曲」。

金希文表示，接下這首樂曲創作，內心有一些壓力，「但無論如何，得要先音樂好。」除了閱讀李登輝寫的書之外，金希文也聽了很多李登輝的演講錄音，「李登輝先生對於台灣的關懷不只是形式上的，可以感受到他強力的使命，他主張『衣裳哲學』，希望台灣人不能只改變外表，要從內部做質變。」

金希文表示，創作14個月當中，他經常凌晨4時坐在鋼琴前思索樂音的呈現，「彷彿聽見了李總統的聲音」。為交響曲「第四樂章」寫詞的金希文太太盧佳芬表示，寫詞時想起了綠島飛魚躍上海面，這個意象可象徵李前總統說的，藝術、音樂是通往「美」和「光」的路徑，也用這首歌詞向其緬懷與致敬。

許遠東基金會秘書長許志平今天表示，父親許遠東與李前總統是長年舊識，兩人有許多共同喜好，包括一起在合作金庫上班，喜愛古典音樂，喜歡看書，喜歡打高爾夫、下圍棋與泡溫泉，「李前總統生前對於藝文有很多深遠貢獻，我們要用音樂的方式來紀念他。」

白鷺鷥基金會榮譽董事長也是總策畫陳郁秀表示，要把這個重責大任交給最好的作曲家，金希文就是她的首選，「透過金老師的創作，表達前總統熱愛藝術與宗教的特質，透過最後的大合唱，傳遞快樂與和平氛圍。」

大提琴家張正傑是許遠東的大提琴老師，也是今天的主持人，他介紹現場一張由小提琴家大衛．歐伊斯特拉赫（David Oistrakh）錄製的貝多芬「小提琴協奏曲」黑膠，「這是李登輝先生1957年送給許遠東伉儷的結婚禮物，這次音樂會上也將由小提琴家蘇顯達演出，紀念雙方長達半世紀的情誼。」

「台灣的聲音III－向李登輝總統致敬」紀念音樂會將於9月15日演出，地點在台北國家音樂廳。

交響曲 李登輝 音樂會

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