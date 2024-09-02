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首屆台灣建築25年獎 中原張靜愚紀念圖書館拔頭籌

中央社／ 台北2日電

建築師雜誌今年創刊50週年，舉辦首屆「台灣建築25年獎」，鼓勵歷經歲月卻更添風華建築物，由潘冀建築師事務所與建築師王秋華設計的「中原大學張靜愚紀念圖書館」奪得殊榮。

建築師雜誌今天透過新聞稿分享，為鼓勵建築物在完工後驗證設計概念的妥適，及確保使用者維護，建築師雜誌將歷屆超過25年以上的台灣建築獎首獎作品共30件，就其使用現況進行評選。8月中實地探勘入圍7件作品後，14日進行決選會議。

今年為「台灣建築25年獎」首度舉辦，對於給獎意涵及突顯價值都需充分討論，包含思考建築物現階段回顧是否達到建築師原始設計意圖的未來性、在多年時空背景變化下是否能反映初始設計價值、設計者處理空間能力是否能歷久彌新，且至今被接受而無破壞等。

經兩輪投票後，由中原大學張靜愚紀念圖書館、中央圖書館、礁溪林宅、宜蘭縣立文化中心演藝廳共4件作品入列。第3輪投票篩選至2件作品（張靜愚圖書館、宜蘭縣立演講廳），甚至戲劇性取得相同票數，由於辦法中「台灣建築25年獎」只取一件，委員在同票作品間難以取捨，一度考慮並列。

最終經再次討論，委員認為「時間」背後的意義才是給獎重點，由「張靜愚紀念圖書館」得到8張有效票裡的5票底定。

得獎原因涵括：「建築物的細節如天窗等，看到現代主義的紀律，象徵現代建築裡的美好時代，類比王大閎的建築」、「原設計利用迎風系統調節室內空氣，後續加入空調設備亦不顯突兀，空間架構具開放性」、「建築可以身體感受，雖經多年，設計本意仍然清晰，設計意圖沒有被破壞」等。

委員們希望藉由這個獎項，引起社會對重要議題的關注，公部門也能多加強公共建築的維護管理。本屆參與評審委員包含內政部建築研究所所長王榮進（未參加決選）、內政部國土管理署建管組組長高文婷，與建築師李綠枝、邱文傑、郭旭原、黃明威、蔡元良、戴嘉惠、羅時瑋等人。

「台灣建築25年獎」將於11月初與「2024年台灣建築獎」同時舉辦揭曉記者會，在12月建築師節慶祝大會共同頒獎。

圖書館 建築師

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