快訊

日遊客嫌北市動物園舊「可以不用來」 大批國人挺一特質：沒有輸

6名人質之死：以色列爆發50萬人抗議訴求停火協議

柯文哲稱今年才知京華城840%容積率 她舉質詢證據：離開法院開始說謊

英駐台代表：將分享經驗協助台灣加入CPTPP

中央社／ 台北2日電

英國在台辦事處代表鄧元翰今天表示，英國成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正式會員國後，將與台灣分享經驗、協助台灣加入。此外，也支持台灣有意義參與各種國際社會組織，包括WHO、WHA。

行政院長卓榮泰上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）。

卓榮泰致詞表示，他與鄧元翰出生在同一年代，見證世界歷史轉變跟經濟發展，也感受到台灣跟英國政府多年來發展出相當好的雙邊關係，更難得的是，鄧元翰從2020年就在台灣，這麼長的時間跟總統任期一樣長，為雙方關係做出很多貢獻。

卓榮泰也提到，明天他將召開經濟發展委員會顧問會議，網羅國內多名經濟上的意見領袖、各行各業有實務經驗負責人，共同為台灣與世界經濟連結的問題，做出更多討論及提供意見。

卓榮泰指出，當中除經濟創新、均衡台灣、包容成長外，具體的是科技發展。台灣有很多高端產業，現在希望能夠從軟體設計、人才培育等各方面得到更多進展，當然當中有很多先進技術要跟先進國家學習、努力共同研發。

卓榮泰表示，台英貿易關係密切，提升貿易關係急切需要，今年也簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），在投資、數位發展、綠能及淨零轉型及綠能對話上都有實際合作，同時也有超過40間離岸風電廠商在台灣設立研發據點，與台灣合作。

卓榮泰說，台灣有能力成為國際的一份子，希望盡努力跟與責任加入更多組織，也希望英國能協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），同時台灣將擔負維護台海安全的必要責任。

鄧元翰致詞表示，台灣與英國都有共同目標，彼此的情誼建立在互相尊重、學習及共享民主價值上，特別是這幾年雙邊的合作範圍不斷擴大、取得諸多進步，包括卓榮泰剛剛提到的ETP、科技、能源、淨零轉型、雙語教育、雙方民眾的交流均取得長足進展。

鄧元翰強調，英國諸多的重要領域都與台灣有密切合作，同時尋求福祉、增加韌性及因應共同挑戰，為了達到這樣的目標，英國支持台灣有意義參與各種國際社會組織，包括世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）等。

至於CPTPP議題，鄧元翰提到，期待英國今年成為正式會員會員國後，將會與台灣分享經驗，協助台灣加入CPTPP，同時也將努力促進大西洋、印太地區的和平穩定與繁榮。

鄧元翰指出，台灣與英國即將簽署有機產品出口到台灣的了解備忘錄，他認為，這是一個小小的例子，未來台英關係將會有更多具體成果。

卓榮泰 英國 鄧元翰

延伸閱讀

今接交長駁年輕、沒經驗 陳世凱：我已是中年大叔

提三大方向加強救災 卓榮泰盼結合民間運送救災物資

柯文哲遭約談訴諸政治迫害…賴總統、卓揆低調不回應 法務部長這樣說

蕭翔文巴黎帕運跆拳道摘銅 卓榮泰鄭麗君獻祝福

相關新聞

中秋節前開放！陸宣布恢復台灣文旦輸入但有條件

趕在9月17日中秋節的前半個月，中國大陸國台辦9月2日宣布，大陸海關總署決定自今天起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，但也強調，須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」。...

照片看歷史／1954年「罌粟花」電影拍攝 群星泳裝亮相

1954年9月2日，台灣省新聞處台灣電影製片廠成立以來的第一部劇情片「罌粟花」，在導演袁叢美領導之下，外景隊盧碧雲、王玨、夷光、古軍等一行，前往宜蘭頭域外澳海濱拍攝外景，盧碧雲、王玨、夷光著泳裝亮相，因受天氣影響，拍攝多日始完滿北返。計拍戲8場共65個鏡頭，透過攝影記者的鏡頭，可以看見頭城的美景以及台灣早期拍片的辛勞...

提三大方向加強救災 卓榮泰盼結合民間運送救災物資

9月是國家防災月，行政院長卓榮泰今天指出，防災要事先做好準備，在災害發生時，確保民眾平安無事，並要強化落實積極救災、強化...

整理包／9月新制上路！新冠肺炎改名、年滿18歲可線上申換護照、全台禁用一次性塑膠杯

今天是9月的第一天，不少攸關民生的新制上路，包括地震國家級警報發布擴大範圍、民眾可以有條件式線上申換護照、新冠肺炎改名為「新冠併發重症」、健保擴大給付46項達文西手術、全國禁用一次性塑膠杯等。聯合新聞網整理出14大新制懶人包，供讀者參考。

聯合報一周大事8/25~8/31

國內

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。