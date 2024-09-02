英駐台代表：將分享經驗協助台灣加入CPTPP

英國在台辦事處代表鄧元翰今天表示，英國成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正式會員國後，將與台灣分享經驗、協助台灣加入。此外，也支持台灣有意義參與各種國際社會組織，包括WHO、WHA。

行政院長卓榮泰上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）。

卓榮泰致詞表示，他與鄧元翰出生在同一年代，見證世界歷史轉變跟經濟發展，也感受到台灣跟英國政府多年來發展出相當好的雙邊關係，更難得的是，鄧元翰從2020年就在台灣，這麼長的時間跟總統任期一樣長，為雙方關係做出很多貢獻。

卓榮泰也提到，明天他將召開經濟發展委員會顧問會議，網羅國內多名經濟上的意見領袖、各行各業有實務經驗負責人，共同為台灣與世界經濟連結的問題，做出更多討論及提供意見。

卓榮泰指出，當中除經濟創新、均衡台灣、包容成長外，具體的是科技發展。台灣有很多高端產業，現在希望能夠從軟體設計、人才培育等各方面得到更多進展，當然當中有很多先進技術要跟先進國家學習、努力共同研發。

卓榮泰表示，台英貿易關係密切，提升貿易關係急切需要，今年也簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），在投資、數位發展、綠能及淨零轉型及綠能對話上都有實際合作，同時也有超過40間離岸風電廠商在台灣設立研發據點，與台灣合作。

卓榮泰說，台灣有能力成為國際的一份子，希望盡努力跟與責任加入更多組織，也希望英國能協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），同時台灣將擔負維護台海安全的必要責任。

鄧元翰致詞表示，台灣與英國都有共同目標，彼此的情誼建立在互相尊重、學習及共享民主價值上，特別是這幾年雙邊的合作範圍不斷擴大、取得諸多進步，包括卓榮泰剛剛提到的ETP、科技、能源、淨零轉型、雙語教育、雙方民眾的交流均取得長足進展。

鄧元翰強調，英國諸多的重要領域都與台灣有密切合作，同時尋求福祉、增加韌性及因應共同挑戰，為了達到這樣的目標，英國支持台灣有意義參與各種國際社會組織，包括世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）等。

至於CPTPP議題，鄧元翰提到，期待英國今年成為正式會員會員國後，將會與台灣分享經驗，協助台灣加入CPTPP，同時也將努力促進大西洋、印太地區的和平穩定與繁榮。

鄧元翰指出，台灣與英國即將簽署有機產品出口到台灣的了解備忘錄，他認為，這是一個小小的例子，未來台英關係將會有更多具體成果。