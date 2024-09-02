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吳釗燮訪捷克出席論壇 維特齊陪同走訪家鄉特爾齊

中央社／ 台北2日電

國家安全會議秘書長吳釗燮應邀訪捷克出席2024「全球安全論壇」（GLOBSEC）活動，捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）在論壇活動結束後，親自陪同吳釗燮赴家鄉特爾齊（Telč）參訪，雙方也就未來台捷關係發展充分交換意見。

國家安全會議今天發布新聞稿表示，吳釗燮8月31至9月1日應邀赴捷克出席2024「全球安全論壇」（GLOBSEC）活動，受到捷克參議院議長維特齊、眾議院議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）、科研創新部長傑尼雪克（MarekZeníšek）及其他多位國會人士熱情歡迎與接待，展現台捷間誠摯友好情誼。

維特齊在吳釗燮出席論壇場次中，發表專題演講，多次提及吳釗燮，以「我的老朋友」稱呼，並強調台捷雙邊關係對捷克的重要性。

維特齊在論壇活動結束後，親自陪同吳釗燮赴家鄉特爾齊（Telč）進行參訪，展現誠摯情誼，雙方也就未來台捷關係發展充分交換意見。

吳釗燮特別提及，維特齊於2020年疫情期間，無畏中國威脅率團訪台，並在立法院發表演說時，以華語表示「我是台灣人」，至今仍深深感動台灣人民。

此外，吳釗燮也在論壇期間與艾達莫娃晤敘，雙方就印太情勢、烏克蘭局勢、台捷關係等面向進行交流。

艾達莫娃特別表示，去年3月率團訪台受到台灣政府與人民的熱烈接待，至今仍記憶猶新，該趟旅程拉近了台灣與捷克的距離，兩國是共享價值的夥伴，期盼未來台捷持續深化雙邊關係。

國安會表示，台捷關係近年來大幅躍進，在各領域相互支持，雙邊交流合作快速成長。捷克不僅支持台灣國際參與，疫情期間捐助疫苗，並對0403花蓮地震伸出援手，主動捐贈15萬美元協助賑災。台捷做為理念相近可信賴的夥伴，近年來經貿及投資關係日益熱絡，雙方亦在半導體產業展開合作，強化彼此在供應鏈韌性及經濟安全上的堅實基礎。

台灣人 吳釗燮 捷克

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