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農民職災保險傷病給付提高 估34.1萬人受惠

中央社／ 台北1日電

農業部修正農民職災傷病給付，繳交保險費不變的前提下，因實際從事農業工作遭遇職業傷病無法工作時，傷病給付前2個月每日金額自新台幣476元提高為680元，估影響約34.1萬人。

農業部今天發布新聞稿表示，修正發布「農民職業災害保險試辦辦法」部分條文，提高農民職業災害保險傷病給付水準，在農民繳交保險費不變的前提下，因實際從事農業工作遭遇職業傷病無法工作時可申請傷病給付，前2個月每日金額自476元提高為680元，第2年起每日金額自340元提高至476元，新制今天起生效。

農業部指出，這次調整傷病給付水準的方案，經透過近年實際給付案件進行試算評估，短期財務呈現可收支平衡的情形下，可維持現行保險費率。

農業部說明，在農民每月繳交保費15元不變的情況下，就可提高傷病給付保障；調整後，前2個月每日680元，自第3個月到第2年每日476元，以傷病請領平均日數約40日計算，每案申請金額增加8160元。

農業部統計，截至今年6月底，農民職業災害保險已超過34.1萬人加保人，累積給付逾2萬件，自開辦起累積的核付金額逾4.3億元；在各項給付中，以領取「傷病給付及就醫津貼」案件數為大宗（就醫津貼係按傷病給付日數一併發給），占總核付件數97%；這次提出調整方案，可讓農民最容易發生職災給付需求，獲得更完善的保障。

保險 農業部 農民

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