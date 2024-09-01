整理包／9月新制上路！新冠肺炎改名、年滿18歲可線上申換護照、全台禁用一次性塑膠杯

今天是9月的第一天，不少攸關民生的新制上路，包括地震國家級警報發布擴大範圍、民眾可以有條件式線上申換護照、新冠肺炎改名為「新冠併發重症」、健保擴大給付46項達文西手術、全國禁用一次性塑膠杯等。聯合新聞網整理出14大新制懶人包，供讀者參考。

0403花蓮地震規模達7.2，全台有感，但不少民眾第一時間未收到地震國家災防警報，引發爭議。中央氣象署表示，9月1日起將在現有條件下，新增「預估規模6.5以上，且震度可能達3級以上」縣市民眾發送災防告警細胞廣播訊息，未來警報發布覆蓋範圍擴大，預警時間也將縮短，估計可增加2到3秒應變時間。 現有災防告警訊息發送標準為當地預估發生規模5.0以上地震，且震度達4級以上的縣市。災防告警訊息示意圖。本報資料照

外交部領務局宣布，預計於9月3日試辦「有條件式線上申換護照」專案，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件。 外交部領務局宣布，預計於9月3日試辦「有條件式線上申換護照」，條件包括「10年內未有遺失紀錄」、「户籍資料未變更」等。聯合報系資料照片

疾管署宣布自9月1日起，修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱，比照流感改名為「新冠併發重症」，以減輕醫院逐案通報併發症的負擔。同時把原本通報時效放寬，由72小時改為一周，而「新冠併發重症」的臨床條件修正為｢發燒（≧38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者｣。至於「新冠併發重症」的公費藥物開立條件不變，不影響民眾權益。 衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，9月1日起第四類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」比照流感改名為「新冠併發重症」，往後通報時限由72小時改為一周。聯合報系記者沈能元／攝影

延伸閱讀 減輕通報新冠病例負擔 疾管署9月1日改名新冠併發重症

健保署自從去（2023）年3月1日「肝部分切除術」等17項達文西手術後，健保署9月再放寬46項達文西機械手臂輔助手術，包含泌尿科手術4項、消化手術20項、胸腔與心臟手術合計10項、婦科手術7項、大腸直腸外科5項。健保預計增加2.85億元支出，每年約有8424人受惠。每項手術的給付點數不同，從子宮肌瘤、胃切除、胃繞道、二尖瓣置換手術等，從3萬元至12萬元都有。 達文西手術擴大納健保，預計最快9月可以新增46項手術。達文西手術示意圖。聯合報系資料照片

一次用飲料杯限制使用對象及實施方式自2022年7月1日正式實施以來，截至目前全台已有21縣市不提供一次性的塑膠飲料杯。環境部宣布，今年9月起全國統一不再提供，預計每年可減少約7.9億個塑膠一次性飲料杯。後續也將持續推動循環杯租借體系，讓民眾養成自備、重複、少用的生活習慣。 國人愛喝手搖飲，一次性塑膠杯卻對環境造成極大負荷，9月起全國將統一不再提供塑膠飲料杯。本報資料照片

台鹽的高級碘鹽自1992年上市至今已逾32年未調整價格。基於歷年設備更新、能源、運輸、人工、食安法規要求等各項成本逐年攀升，台鹽表示，中元節後陸續調整高級碘鹽、特級碘鹽售價。其中，高級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）15元漲至18元，漲幅20%；特級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）20元漲至25元，漲幅25%。 台鹽宣布調升高級碘鹽與特級碘鹽售價。聯合報系資料照片

中油天然氣銷售對象分為民生用戶、電業用戶以及工業用戶。中油表示，考量照顧民生及配合政府穩物價政策，民生用戶天然氣價格9月不調整，成本由中油吸收；電業用戶氣價調漲2％，已連續2個月調漲；工業用戶氣價連續調漲，9月平均調漲高達10％。 工業用戶天然氣價9月平均大漲10％。圖／中油提供

台北大巨蛋可望舉辦國慶晚會，北市衛生局依菸害防制法第19條第1項規定，公告「台北大巨蛋園區」所屬室外場所不含吸菸區，以及「大龍峒、興隆D1區、興隆D2區、中南、新奇岩」共5處社宅所屬戶外公共區域，9月1日起實施禁菸措施，違者含使用電子煙及加熱式菸品，依法可處2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市衛生局公告，台北大巨蛋園區及5處社會住宅，9月1日起實施戶外禁菸措施。聯合報系記者余承翰／攝影

國民健康署自107年12月底開始，推動國中女生接種HPV疫苗，免於癌症的威脅，但是要達到群體免疫，男性也應該要施打HPV疫苗。台北市領先六都開辦國中男生施打HPV九價疫苗，今年9月1日上路，將擴大提供設籍或就學於台北市112年度入學國中男生免費接種，預計有1萬名國中男生符合資格。

台大醫院感染科權威李秉穎表示，HPV是引起子宮頸癌、陰道癌的主因，但也會導致男性罹患頭頸癌、肛門癌、陰莖癌等「男癌」，而且生殖器疣會對患者心理產生巨大衝擊。疫苗是預防疾病的最有效工具，男性施打後，也能降低再傳染病毒給女性。

北市準公共托嬰中心自9月1日起，調升平均月費新台幣1000元；準公共托育人員調升托育費1000元，中正區及大安區由1萬9000元調整為2萬元，其他行政區由1萬8000元為1萬9000元；同時也調整延托費上限，由每小時120元調整為130元，新舊契約皆適用。

另外，準公共托嬰中心收費內容也有調整，收費上限每月平均月費增加1000元。由2萬1500元調整至2萬2500元的有萬華區、大同區、南港區、北投區、文山區；由2萬2500元調整至2萬3500元的有士林區、中山區、松山區、信義區、內湖區、中正區、大安區。 公托示意圖。聯合報系資料照片

延伸閱讀 北市準公托9月1日起漲1000元 延托費上限漲10元

新北市社會宣布，為更進一步減輕家庭照顧壓力，社會局經密集與專家學者研議，考量全市公托收托量能後，9月1日起開放已有育嬰留職停薪者可同時申請公共托育中心服務，已申請育嬰留停民眾不必再提供復職證明，希望創造更友善托育環境。 新北公托中心現有123家。示意圖／本報資料照

全球朝向「能源永續」邁進，電動交通工具成為促進永續發展的關鍵要素，考量電動車與傳統燃油車的風險樣態不同，金管會核准並實施「電動車專屬保險參考條款」，富邦產險響應此發展趨勢，電動車車種將於9月起適用電動車專屬保險，提供多項電動車附加條款，提升電動車的保障。

富邦產險提醒，由於電動車條款僅限於「使用電池供應電力之純電動車」，其他油電混合車並不適用，提醒民眾投保時須留意，建議可先查看行照資訊，車牌號碼為E、RE、WE開頭，以及排氣量單位為HP馬力等，都屬於電動車款。

富邦產險建議民眾至少要加保這三大項目，包括：1、被保險汽車於充電期間因充電導致之車體毀損滅失；2、被保險汽車於充電期間因充電所致第三人傷害、死亡或財務受有損害；3、非因外來意外事故所致被保險汽車之電池自燃或爆炸。 考量電動車與傳統燃油車的風險樣態不同，金管會核准並實施「電動車專屬保險參考條款」，富邦產險宣布將在9月起推出適用電動車專屬保險。美聯社

YouBike公共自行車已成不少民眾重要代步工具，雙北民眾期待已久的YouBike2.0E電力輔助車，第一批在9月初上路，新北市交通局表示，雙北首批預計投放1500輛。由於YouBike2.0E有電力輔助，時速可達25公里，適合作為跨縣市通勤或休閒使用，桃園市已經搶先上路，現透過系統可發現零星來自桃園的車輛。 YouBike 2.0E電輔車。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影

壽險業者引頸期待的「外匯準備金新制」，最快9月就可申請。金管會宣布壽險業「外匯價格準備金（簡稱外價金）」新制，共三重點：一、拉高外價金提存和沖抵比率均達100%；二、新增五項準備金可轉列外價金，以不動產增值利益準備金190億元最多；三、2026年接軌時，負債（保單）與現值間的準備金差額，也允許申請轉列外價金中。

「外匯價格準備金」是什麼？簡單說，當台幣貶值、壽險業有兌換利益時，需提存一筆準備金，以因應當台幣升值，壽險業出現兌換損失時，就可以把這筆準備金，拿出來沖抵，藉此減輕對獲利衝擊。