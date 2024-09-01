聯合報一周大事8/25~8/31

1972年8月31日，我國第一艘海洋研究船「九連號」經過半年的工程終於裝修完成，耗資新台幣3100多萬元的人造衛星導航與地理物理探勘設備也同時啟用。當日在基隆碼頭，時任副總統嚴家淦在時任行政院國家科學委員會主任委員吳大猷等人陪同下，登上這艘載重900噸的海洋研究船參觀，大家對琳瑯滿目的精巧儀器，感到興趣。其中最受人囑目的是新裝的衛星導航設備，它不僅不受任何天候影響，且可直接由人造衛星透過「電腦」運算訂定航行方位。

2024-08-31 09:00