聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報一周大事8/25~8/31

聯合報／ 本報訊
民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見。圖／聯合報系資料照

國內

27日：海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內受賄五百萬元，被桃檢起訴求刑十二年。

29日：國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，施壓市政府放寬京華城案容積率，台北地院裁定聲押應曉薇、沈慶京。

30日：京華城案燒向民眾黨主席柯文哲。台北地檢署指揮廉政署兵分七路搜索柯文哲與彭振聲的住處、辦公區，帶回柯文哲與彭振聲夫妻共四人調查。

國外

27日：調查國會暴動案的美國特別檢察官史密斯，對前總統川普提出修正版起訴書，指控川普意圖不法推翻二○二○年總統大選。

28日：法國檢方起訴社群媒體Telegram（ＴＧ）創辦人度洛夫，理由是他未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為。

29日：美白宮國安顧問蘇利文會見大陸國家主席習近平，蘇利文轉達美總統拜登期盼於「未來幾周」與習近平進行談話。

京華城案 彭振聲 柯文哲

延伸閱讀

京華城案柯文哲遭聲押禁見 民眾黨發聲明嗆：羅織罪名

柯文哲遭聲押禁見！北檢外小草「不減反增」 情緒高漲頻喊口號

涉京華城弊案…柯文哲當庭遭逮提審被駁 北檢訊後聲押禁見

京華城案整理包／柯文哲為何遭搜索？關鍵人物調查進展、爭議全解析

相關新聞

聯合報一周大事8/25~8/31

國內

照片看歷史／1972年我首艘海洋研究船「九連號」完工

1972年8月31日，我國第一艘海洋研究船「九連號」經過半年的工程終於裝修完成，耗資新台幣3100多萬元的人造衛星導航與地理物理探勘設備也同時啟用。當日在基隆碼頭，時任副總統嚴家淦在時任行政院國家科學委員會主任委員吳大猷等人陪同下，登上這艘載重900噸的海洋研究船參觀，大家對琳瑯滿目的精巧儀器，感到興趣。其中最受人囑目的是新裝的衛星導航設備，它不僅不受任何天候影響，且可直接由人造衛星透過「電腦」運算訂定航行方位。

曾對家鄉失望！雙溪女兒簡淑慧如何轉念開創綠金新商機

新北市雙溪女兒簡淑慧曾在知名企業基金會，參與扶助偏鄉計畫，更加關注家鄉未來。她就讀研究所寫出《戀念雙溪—就來介入一個慢遊慢動的社區》論文，返鄉實踐多年，走過理想與現實拉鋸的坎坷歲月，她發揮影響力，號召在地商家和小農打團體戰，讓家鄉未來地圖有了更鮮明色彩。...

醒報歡慶16週年 立委：台灣需要有人醒著

政、學界大老30日為台灣醒報16週年捎來生日的祝福！台灣醒報30日舉辦社慶與林慶台父女原聲演唱會，現場政要花籃包括立法院長韓國瑜、前總統馬英九、桃園市長張善政、文化部長李遠，另有前監察院長王建煊、前台大校長孫震、婦聯會主委雷倩、律師陳長文等數十人獻上價值上萬元的花籃廣告。社長林意玲特別致謝各界好友的祝福。

太平洋島國論壇支持台灣參與地位不變 陸特使不滿

由東加王國主辦的年度「太平洋島國論壇」今天落幕，並發表聯合公報確認支持台灣參與論壇的地位不變，中國太平洋島國事務特使錢波相當不滿並聲稱這是個錯誤必須修正。

兩大外送平台合併案 立委、外送員、學者齊轟壟斷市場

外送平台UberEats日前宣布收購台灣Foodpanda。民進黨立委賴惠員今天在立法院舉行公聽會，會中立委、外送員代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。