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聯合報一周大事8/25~8/31
國內
27日：海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內受賄五百萬元，被桃檢起訴求刑十二年。
29日：國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，施壓市政府放寬京華城案容積率，台北地院裁定聲押應曉薇、沈慶京。
30日：京華城案燒向民眾黨主席柯文哲。台北地檢署指揮廉政署兵分七路搜索柯文哲與彭振聲的住處、辦公區，帶回柯文哲與彭振聲夫妻共四人調查。
國外
27日：調查國會暴動案的美國特別檢察官史密斯，對前總統川普提出修正版起訴書，指控川普意圖不法推翻二○二○年總統大選。
28日：法國檢方起訴社群媒體Telegram（ＴＧ）創辦人度洛夫，理由是他未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為。
29日：美白宮國安顧問蘇利文會見大陸國家主席習近平，蘇利文轉達美總統拜登期盼於「未來幾周」與習近平進行談話。
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