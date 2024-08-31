推廣行動自然人憑證 內政部舉辦登入5次抽獎活動
內政部將舉辦抽獎活動，鼓勵民眾多加利用行動自然人憑證，更便利使用政府機關及民間單位如個人健保、監理或稅務等數位服務，活動期間只要登入行動自然人憑證超過5次，就有機會抽中好禮。
內政部資訊服務司今天透過新聞稿表示，為鼓勵民眾多加利用行動自然人憑證，更便利使用政府機關及民間單位如個人健保、監理或稅務等數位服務，舉辦「使用行動自然人憑證萬元好禮送給你」抽獎活動。
資訊服務司指出，民眾只要活動期間使用行動自然人憑證，完成登入超過5次，即可獲得當梯次的抽獎資格，就有機會抽中總價值超過新台幣10萬元商品。
資訊服務司說明，在手機即憑證的政策推動下，讓民眾能以手機等行動裝置隨時獲得數位化優質服務，現在只要攜帶手機等行動裝置到全國24個戶政事務所，繳付30元申辦費綁定即可享用免隨身攜卡，隨時隨地e指搞定網路真實身分識別、數位簽章及加解密服務。
此外，內政部也規劃於11月25日在全國所有戶所實施臨櫃申辦行動自然人憑證服務，逐步實現「行憑隨身走，數位生活好幫手」的便捷生活。
資訊服務司表示，活動將於9月4日舉辦第一梯次抽獎，9月9日公布得獎名單，另於11月6日舉辦第二梯次抽獎，11月11日公布得獎名單，並於行動自然憑證官網公布最新消息。
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