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2024歐洲重要價值夥伴計畫落幕 外交部盼增台歐交流

中央社／ 台北31日電

外交部指出，今年以「民主韌性及安全」為主題，辦理2梯次的「2024歐洲重要價值夥伴」計畫，共有來自歐洲14國及歐盟共29名訪賓來台進行為期2週的交流活動，盼能進一步增進台歐雙邊交流。

外交部今天發布新聞稿指出，委託實踐大學分2梯次於7月7日至20日及8月11至24日辦理「2024歐洲重要價值夥伴」（European Valued Important Partnership,EVIP）計畫，共29名訪賓來台進行為期2週的交流活動。

外交部指出，訪賓除拜會台灣政府部門、重要智庫、產業研究中心及科技公司外，並出席「民主韌性及反制假訊息」座談會、「台灣獎助金歐洲在台學人」交流餐會等活動，另赴金門及宜蘭參訪，皆有助訪賓對於台灣政經情勢及產業發展的全方位認識。

外交部表示，訪賓在離台前的閉幕茶會上，多表達對台灣持續堅持民主價值的感動，並指出台灣高度尊重自由及人權，堪稱亞洲國家的典範。訪賓也津津樂道，台灣不僅是半導體等高科技產業的故鄉，也是全球少數國家中，可以享受安全夜生活的國度。

外交部說明，為培養歐洲重要國家具潛力的各界青年成為友台的堅實力量，自2022年起推動「歐洲重要價值夥伴」計畫，邀請歐洲國家包括政府官員、國會議員、歐洲議員重要幕僚、產業專家及智庫學者等人士來台訪問，盼能進一步增進台歐雙邊交流。

外交部

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