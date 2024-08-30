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太平洋島國論壇支持台灣參與地位不變 陸特使不滿

中央社／ 雪梨30日綜合外電報導
「太平洋島國論壇」發表聯合公報確認支持台灣參與論壇的地位不變。圖為各國領導人在開幕上合影。圖／美聯社
「太平洋島國論壇」發表聯合公報確認支持台灣參與論壇的地位不變。圖為各國領導人在開幕上合影。圖／美聯社

由東加王國主辦的年度「太平洋島國論壇」今天落幕，並發表聯合公報確認支持台灣參與論壇的地位不變，大陸太平洋島國事務特使錢波相當不滿並聲稱這是個錯誤必須修正。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，由與會的會員國領袖共同發表的聯合公報指出，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）領袖「重申1992年各國針對與台灣/中華民國關係的決定」，這是指當時台灣以「發展夥伴」名義參與PIF。

錢波指出：「這是某人所犯下令人訝異的大錯，我不確定，但必須修正。」

太平洋島國論閉幕記者會後，錢波隨即以強烈措詞，向太平洋島國論壇秘書長瓦卡（Baron Waqa）表達不滿。這凸顯論壇的檯面下，以及在這個爭端加劇的地區，因台灣參與地位以及對岸涉入所導致的緊張益增。

另據路透社報導，太平洋各國領袖與會的年度太平洋島國論壇最後一天議程，擔任主席的庫克群島總理布朗（Mark Brown）表示，論壇18個會員國在區域安全方面，皆有發揮強有力角色的潛力。

索羅門群島表示，同意太平洋警務倡議（PacificPolicing Initiative）。索羅門群島與澳洲和大陸皆維持警務往來，澳洲是太平洋島國論壇的最主要會員國，而大陸並不是論壇成員。

索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）指出：「作為制訂這項倡議的國家之一，我們並且贊同國家協商的重要性，所以這項倡議是由各國主導及推動，因此我們非常重視這項倡議。」

東加王國首相索瓦蘭尼（Siaosi Sovaleni）表示，這項倡議將強化現行的區域安全架構。

此外，根據本屆太平洋島國論壇發布的公報，接受美國領地關島和美屬薩摩亞（American Samoa）成為準會員。

太平洋島國論壇 澳洲 索羅門 關島

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