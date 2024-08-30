農工熱傷害職災預防 立委籲研議補助購買防暑設備

多位立委今天共同呼籲政府應更注重戶外作業的農民與勞工熱傷害預防措施，跨部會研擬符合產業需求的防護裝備，以避免熱傷害成為農民與勞工隱形的職業傷害，並建議農業部與勞動部可研議補助購買相關防暑設備。

民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、陳俊宇今天在立法院共同召開「日頭赤炎炎、農工如何顧性命？極端氣候下的熱傷害職災預防」記者會，關心面對極端高溫，許多農民與勞工在酷暑下工作，加劇熱傷害，促請政府注意農民與勞工於高溫下作業時的體適能狀況。

主持記者會的鍾佳濱現場宣導預防中暑的5個要訣「躲太陽、補水份、勤防曬、要通風、保連繫」，也現場與勞動部勞動及職業安全衛生研究所一起展示目前正在研究的散熱衣等「防暑配備」，有機會在9月中對外展示，他希望未來若研發成功，農業部與勞動部後續可研議補助購買相關防暑設備。

陳俊宇表示，他也是農家子弟，自小便協助家中種植水果，深知農民從事農務的辛苦，工作環境的好與壞全看老天心情，特別在農忙期間，農民常因過於繁忙而未做充足保護措施，僅以簡單的斗笠、袖套及毛巾作為防曬裝備，便在烈日曝曬下連續工作數個小時，導致常有中暑的情形，甚至在今年6月，宜蘭也曾發生7旬婦人在巡視菜園時中暑昏倒，送醫搶救仍回天乏術的憾事。

他指出，台灣以農立國，政府不但要重視農業的整體發展，對於農民的職業安全保障也應提出更積極的作為，除了做好防治熱傷害的宣導及措施，農民職災給付應從速、從簡；未來若有新型防曬裝備，也將爭取農業部予以補助，讓經濟較為弱勢的農民皆可取得裝備，盡可能減少熱傷害的發生。

賴惠員表示，自己來自台南的農業選區，見證許多極端氣候下農民與戶外作業勞工遭遇嚴重的熱傷害、中暑等狀況。儘管台南每年有超過一半的日子氣溫超過30度，農民長期在酷熱環境中工作，但因熱傷害申請保險給付的案例卻少得不合理。

賴惠員指出，目前農民職業災害保險的投保率僅約37.9%，遠低於應有水平，顯示宣導不足，許多農民可能不知自己有權申請、或甚至沒有參加農民職災保險。她呼籲農業部與勞保局加強保險推廣，確保農民在遭遇熱傷害時能獲得應有的保護，社會各界應共同努力，為農民、勞工創造更安全的工作環境。