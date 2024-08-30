快訊

2花蓮海巡開巡邏車輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

獨／摺疊手機大亂鬥優惠！三星、小米、OPPO、moto最高折1萬5 最便宜1.4萬買得到

蕭翔文巴黎帕運跆拳道摘銅 卓榮泰鄭麗君獻祝福

中央社／ 台北30日電

台灣跆拳道好手蕭翔文在巴黎帕運男子K44級58公斤級銅牌戰勝出，摘下銅牌。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君今天在臉書發文祝賀，並讚許蕭翔文讓世界看見帕運精神。

蕭翔文在巴黎帕運男子K44級58公斤級銅牌戰，以16比8擊敗西班牙選手畢雅羅勃斯，摘下銅牌，這也是台灣代表團在此屆帕運的首面獎牌。

卓榮泰今天在臉書發文表示，蕭翔文在2022年杭州亞帕運拿下外卡資格，又以黑馬之姿奪金後，接著持續挑戰自我，累積國際賽事經驗，克服辛苦訓練與配合量級調整體重的困難，踢出好成績，站上巴黎帕運的世界級頒獎台。

卓榮泰表示，蕭翔文曾說「沒有生來英勇，只有選擇無畏」，這正是蕭翔文讓世界看見的帕運精神，也恭喜他奪得銅牌。

鄭麗君也在臉書上說，蕭翔文奪牌讓台灣代表團在首日賽事就開張，十分振奮人心，今天稍晚台灣選手將在羽球與桌球出賽，期盼全民一起熱情加油，為台灣選手送上滿滿祝福。

卓榮泰 巴黎 巴黎帕運 鄭麗君

延伸閱讀

陳世凱跳級成交通部長 黃健豪：盼多照顧台中建設

卓榮泰讚陳世凱適任交通部長 賴士葆諷：鵝毛說成鵝

【即時短評】欲封之位、何患無辭 陳世凱才是賴政府需要的人才

再喊沒有限貸令　卓榮泰：會滿足民眾正常的資金需求

相關新聞

兩大外送平台合併案 立委、外送員、學者齊轟壟斷市場

外送平台UberEats日前宣布收購台灣Foodpanda。民進黨立委賴惠員今天在立法院舉行公聽會，會中立委、外送員代表...

京華城案收網 遭搜索4.5小時後柯文哲被帶往廉政署說明

京華城容積弊案來到收網階段。台北地檢署查出，威京集團主席沈慶京行賄國民黨市議員應曉薇近千萬元，透過應曉薇關說放寬京華城容積率，檢方昨聲押禁見沈慶京、應曉薇與助理吳順民，台北地院今天凌晨裁定3人羈押，專案小組為釐清資金有無流入民眾黨主席柯文哲口袋，今天上午搜索柯文哲台北市住家與民眾黨辦公室，預計約談柯文哲、台北市前副市長彭振聲等多人到案，案情持續延燒。

空拍看台灣／花蓮六十石山金針花海 忘憂黃花盼迎賓

每年8、9月花蓮地區赤科山、六十石山金針花盛開，花季期間滿山遍野開滿黃花，令人心曠神怡所以又稱忘憂花季。今年花苞形成期缺少雨水，有些開花較慢，以六十石山金針山為例，9月初才能見到完整盛開的金針花。不過觀光署加碼振興花蓮觀光，宣布住房補助改為每月1人1次，即9月1日至11月30日，每人每月均可再申請1次每房1000元花蓮住房補助，趕快規劃忘憂花季之旅吧。

照片看歷史／1956年夏威夷小姐跳草裙舞 驚豔中美官兵

美國夏威夷小姐劇團30日在中山堂表演招待中美官兵，整整一個小時充滿夏威夷風味浪漫情調的表演，令人驚豔的草裙熱舞，激情演出風靡了滿座觀眾，官兵們個個笑逐顏開，樂陶陶。

內政部曝278行政區租金行情 台北松山三房型全台最貴

為加速租屋市場透明化，內政部繼首波公布全台140所大學所在的86個行政區租金統計後，因應就業、轉職潮，今天再公布全國278個行政區租金行情，同時挑出136個行政區，分析整戶出租、獨立套房、分租套（雅）房的實際租金。

國安單位示警：赴中勿連結當地網路避免手機遭駭

國安人士今天表示，中國近期積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，國安單位提醒國人赴中避免討論政治性、宗教性議題，也避免拍攝港口、機場或軍事設備；參訪過程中，不要隨意連結當地無線網路，避免手機資料遭駭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。