蕭翔文巴黎帕運跆拳道摘銅 卓榮泰鄭麗君獻祝福

台灣跆拳道好手蕭翔文在巴黎帕運男子K44級58公斤級銅牌戰勝出，摘下銅牌。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君今天在臉書發文祝賀，並讚許蕭翔文讓世界看見帕運精神。

蕭翔文在巴黎帕運男子K44級58公斤級銅牌戰，以16比8擊敗西班牙選手畢雅羅勃斯，摘下銅牌，這也是台灣代表團在此屆帕運的首面獎牌。

卓榮泰今天在臉書發文表示，蕭翔文在2022年杭州亞帕運拿下外卡資格，又以黑馬之姿奪金後，接著持續挑戰自我，累積國際賽事經驗，克服辛苦訓練與配合量級調整體重的困難，踢出好成績，站上巴黎帕運的世界級頒獎台。

卓榮泰表示，蕭翔文曾說「沒有生來英勇，只有選擇無畏」，這正是蕭翔文讓世界看見的帕運精神，也恭喜他奪得銅牌。

鄭麗君也在臉書上說，蕭翔文奪牌讓台灣代表團在首日賽事就開張，十分振奮人心，今天稍晚台灣選手將在羽球與桌球出賽，期盼全民一起熱情加油，為台灣選手送上滿滿祝福。