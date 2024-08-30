監察院將提進口雞蛋調查報告 陳駿季：虛心改進

每年8、9月花蓮地區赤科山、六十石山金針花盛開，花季期間滿山遍野開滿黃花，令人心曠神怡所以又稱忘憂花季。今年花苞形成期缺少雨水，有些開花較慢，以六十石山金針山為例，9月初才能見到完整盛開的金針花。不過觀光署加碼振興花蓮觀光，宣布住房補助改為每月1人1次，即9月1日至11月30日，每人每月均可再申請1次每房1000元花蓮住房補助，趕快規劃忘憂花季之旅吧。

2024-08-30 10:00