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政院施政報告 提升打詐能量守護民眾財產安全

中央社／ 台北29日電

立法院第11屆第2會期將於9月2日辦理報到，行政院向立法院所提今年1月至6月的施政報告已印送全體立委。行政院施政報告本期內容首先提及，持續提升打詐能量，守護民眾財產及安全。

行政院施政報告今天送抵立法院。在提升打詐能量方面，報告指出，落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，降低詐騙被害 。公私部門合作，提升阻詐能量與管理機制。推行「打詐新四法」，嚴懲詐欺犯罪。

另外，施政報告提及，強化科技執法，維護交通安全。為強化交通安全執法，協助各直轄市、縣（市）設置重點路口科技執法設備，截至113年6月底止，已設置重點路口科技執法設備383處，預計113年底前再新增完成227處。本期計取締33萬3291件，另區間測速執法設備取締超速違規4萬9633件。

在建構安居環境、促進都市更新方面，報告指出，推動多元住宅政策，維護租屋權益，落實不動產交易管理，提升建物安全，促進都市更新，推動新市鎮建設開發，落實公共設施管線管理，充實營造人力，以及放寬公營事業及行政法人可取得公有古蹟土地，有助古蹟保存維護。

施政報告指出，持續爭取加入重要區域經濟整合機制，強化新南向政策。務實累積交流能量，積極參與政府間國際組織。擴大非政府組織（NGO）影響力，參與國際人道救援。結合僑界多元能量，壯大台灣行銷全球。

推動國防自主、建構不對稱戰力部分，報告指出，國軍除運用各種軍購管道籌獲各項先進武器裝備外，更積極尋求國內廠商採委製、研發及商購方式，落實國防自主政策。

行政院施政報告指出，為站穩全球供應鏈關鍵地位及把握地緣政治變化帶來的商機，積極發展半導體、AI、軍事工業、安全監控及次世代通訊等「五大信賴產業」，期使台灣成為全球供應鏈可信賴的夥伴，並壯大台灣科技與經濟。

綠電及再生能源產業方面，報告提及，太陽光電截至113年6月底止，累計設置量達13.40GW，較105年太陽光電累計裝置容量增加10.8倍；離岸風電截至6月底止，累計裝置容量約2.41GW。

另外，完備綠電交易平台，推動多元措施強化媒合綠電交易，辦理「綠市集」為供需雙方建立交流管道。另推動綠色租賃措施，協助沒有電號的用戶 取得綠電。截至113年6月底止，已輔導與協助342家用戶取得綠電憑證，其中中小企業（含自然人）占比近2成。

行政院施政報告指出，促進商業服務業發展，加強扶植新創及中小企業。其中包括推動商業智慧化、低碳化雙軸轉型，以及協助中小企業因應淨零碳排。

此外，行政院在施政報告也指出，加速0403震災災後重建，協助民眾快速恢復安定生活。

再生能源 半導體 科技執法 立法院 行政院 詐欺 詐騙

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