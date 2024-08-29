國安單位示警：赴中勿連結當地網路避免手機遭駭

國安人士今天表示，中國近期積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，國安單位提醒國人赴中避免討論政治性、宗教性議題，也避免拍攝港口、機場或軍事設備；參訪過程中，不要隨意連結當地無線網路，避免手機資料遭駭。

許多網友關切及質疑網紅受招待赴新疆旅遊情形，對此，國安單位不評論個案，但國安人士今天表示，觀察到中共統戰的相關舉措，近期中國政府有進行一系列邀請或招待台商及年輕網紅赴新疆的安排，意圖幫北京當局在新疆所作所為洗白，為新疆呈現正面形象或不再提其負面作為。除了針對台灣企業及網紅之外，也包含其他國家的網紅。

該人士說，中國近期積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，比以往採取更加軟性的統戰手法吸引台灣年輕人赴中旅遊、參與交流團，甚至在當地就學、就業。

然而，考量中國內部風險日增，歐美各國也紛紛提高前往中國的旅遊警示，國安人士提醒民眾赴中的可能風險，台灣年輕人在充滿言論自由的國度成長，任何議題都可以不受限制在各平台討論、發表意見，但在中國務必高度謹慎。

國安人士建議避免在社群討論政治性、宗教性等議題，也避免拍攝記錄如港口、機場、軍事設備相關的影像，以免被無端羅織罪名。另外，參訪過程中千萬要注意個人資料的保護，切勿辦理當地證件避免洩露個資，也不要隨意連結當地無線網路，以免個資遭到盜用或是手機資料被駭，甚至有個人數位足跡遭監控的風險。

中國日前宣布的懲治台獨「22條意見」，以及自7月1日起實施國安新規，國安人士表示，相關規範及施行對象都相當模糊，中國海關也可依片面的理由查驗個人手機等電子設備，提醒民眾務必注意相關風險，建議民眾審慎評估赴中必要性，注意對岸國安紅線帶來的風險。