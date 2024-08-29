外交部致贈故宮文物 溯源部分來自毛邦初軍購案

故宮今年7月將外交部捐贈12件文物正式納入典藏，其中包含外交部自1979年起便寄存於故宮的9件文物，而細究這批文物來源，其實多來自於過去駐美高官毛邦初軍購案。

國立故宮博物院今天舉行外交部文物捐贈儀式，也透過今年8月份「故宮文物月刊」以專文分述此次接受外交部贈送的文物，包含近代水墨畫篇、銅器篇及瓷器篇。而外交部自1979年寄存於故宮的9件文物均屬銅器及瓷器類。

故宮器物處副研究員張莅今天向中央社記者表示，在撰寫銅器篇文章時，她首先去尋找外交部當時在什麼樣的背景下得到這些文物，並寄存到故宮。因多數當時任職於故宮的前輩都退休了，她便從公文著手，找到外交部當初原來是因毛邦初案接收到這批古物。

張莅表示，毛邦初為前總統蔣中正時期的空軍副總司令，負責於美國軍購，但他卻將許多公用資金運用於古董、投資，詳細過程與運作方式還成為近年小說「1951全面通緝」題材，「後來有人形容這是拉法葉軍購案前的第1個弊案」，而在結案後，毛邦初存放於紐約中國銀行的古董也被運回台灣。

根據國史館館藏總統府於1957年至1966年公文「章止戈案內所接收古董之處理情形」，外交部獲得共計35箱文物，隨經營外交關係，如各國領導人就職典禮、皇族婚禮等，這些古物便會以總統名義由各使節攜帶致贈，而有部分文物經鑑別後交由公立博物館保存，如國立歷史博物館及故宮。

張莅強調，故宮今年自外交部受贈文物並不全然出自毛邦初案，如今天於記者會現場展示的「民國黃君璧 綠野山雲」、「商早期 獸面紋爵」及「明嘉靖 青花嬰戲圖碗」，幸而在近年檔案解密努力下，得以追溯出此次受贈文物主要來源。