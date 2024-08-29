健保署調藥事服務費顧3方向不變 黃金舜：持續規畫陳抗

基層診所主張將藥事服務費擬調高為與社區藥局一致，引發醫、藥界衝突。衛福部健保署今與藥界溝通，健保署長石崇良先向藥界代表致歉，並表示會再找雙方協商，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，醫師是投手、藥師是捕手，有溝通好就不會「暴投」，目前仍規畫9月19日，號召2000至3000人到健保署前陳情抗議。

石崇良在協商開場時，對這段時間的紛擾致歉，健保署確實有可以做得更好之處，這次把診所藥事服務費39點，調高到跟社區藥局一樣的54點，並非政府提案，而是醫界代表提案，剛好上一次會議通過時，自己在健康台灣推動委員會開議，沒有辦法參與，希望今天可以一起討論，接下來不論是醫藥分業，還是分級醫療的政策都不會改變。

會後石崇良表示，診所的藥事服務費調整支付標準是由醫師公會提案，希望讓診所同工同酬，經過一個半小時的討論，大家都同意支付標準調整要兼顧分級醫療、醫藥分業、民眾權益，接下來會找提案的醫師公會開會，並且召集雙方協商，充分交換意見才會有進一步行政程序。

黃金舜直言，醫界提出這個方案，好像「貓哭耗子」，讓人覺得充滿不尋常，同工同酬提升藥事服務費的過程有瑕疵，是虛晃一招，自己算是藥師的家長，對於藥師的調劑費要不要上升，卻連表示的機會都沒有，直言同樣的道理，現行診所的診察費是364點、醫院是286點，如果主張醫生的診察費同工同酬，「我這樣主張，他會不會跳起來？」

藥劑生公會全聯會理事長蘇仁鑑說，對診所藥師而言，接到處方時，身為老闆的醫師叫他用什麼藥就什麼藥，沒辦法否決老闆的意思；社區藥局可依照個人情況，也能透過雲端藥歷查詢藥品是否對身體有影響，社區藥局藥師和診所負擔與承擔的完全不同。

對於醫界提到，有藥局不接處方或不提供藥品磨粉服務，黃金舜指出，會再跟社區藥局溝通，如果真的有藥師敢拒絕，藥師公會自然會處理、「這是害群之馬」，但如果診所刻意開長久沒有人使用的藥，叫藥師怎麼準備？需要磨粉的藥品則希望調劑過程增加誘因，例如是否提升磨粉藥品調劑費。