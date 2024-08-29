網傳殺蟲劑防蜂 林業署疾呼不可、恐引群蜂攻擊

林業署今天表示，近期有多起登山客遭虎頭蜂攻擊意外，網路訊息指可用殺蟲劑預防。林業署疾呼不可，因不僅無法立即殺死，還可能引發群蜂攻擊，應冷靜撤離，不幸被螫傷快就醫。

針對近期登山客遭虎頭蜂攻擊事件頻傳，農業部林業及自然保育署發布新聞強調，切勿採信網傳用殺蟲劑防範的訊息。

關於適當防護措施，林業署建議，如聽見虎頭蜂鳴叫或發現在附近飛舞，勿驚慌或作出大幅度的動作，例如不要揮手驅趕，避免激怒虎頭蜂，引發更大的蜂群攻擊；盡量與虎頭蜂保持安全距離，冷靜撤離現場，可避免引發虎頭蜂攻擊。

如果不幸被螫傷，林業署說，應儘可能迅速離開現場，遠離蜂窩或蜂群所在區域，並儘速前往醫療單位檢查、治療，特別是過敏體質者，應注意過敏反應發生。

另外，林業署補充，虎頭蜂能捕食害蟲、授粉和幫助種子傳播，其實是生態系的重要角色。