2024彰化畜產嘉年華 智慧畜產．彰化優鮮 9/8起登場

文／ 彰化縣政府 提供

彰化縣長王惠美邀請民眾共襄盛舉「2024彰化畜產嘉年華」。 圖／彰化縣政府 提供
彰化縣長王惠美邀請民眾共襄盛舉「2024彰化畜產嘉年華」。 圖／彰化縣政府 提供

彰化縣是全國畜禽產品重要的產地，彰化縣政府為推廣彰化在地優質畜禽產品，辦理「2024彰化畜產嘉年華-智慧畜產．彰化優鮮」系列活動，彰化縣長王惠美表示，2024彰化畜產嘉年華，結合彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬，辦理「智慧畜產．彰化優鮮」等豐富精彩的系列活動，9/8(日)起，一連4 週，周周都有活動共5天，歡迎大朋友帶著小朋友一同來參與，選購彰化優質畜禽產品，讓您買的安心、吃的放心。

彰化品質掛保證，讓您買的安心、吃的放心。 圖／彰化縣政府 提供
彰化品質掛保證，讓您買的安心、吃的放心。 圖／彰化縣政府 提供

王縣長表示，彰化為畜禽大縣，雞鴨飼養數佔全國4分之1，國產雞蛋每2顆就有1顆來自彰化，毛豬飼養量全國第3，生乳以及羊肉產量都是全國第一，謝謝畜產界所有夥伴的用心與努力，這次共同要將彰化優質的雞、鴨、羊、牛、豬呈現給鄉親，一連四場活動，場場精彩!

近年彰化縣政府積極爭取中央產業升級經費，陸續升級現代化畜禽舍可同時搭配縣府推廣補助的智慧農業設施，增進飼養管理效率及減少人力成本，這次各場活動都設置智慧畜產專區，透過互動體驗讓民眾看到來自彰化縣的畜牧業者，如何運用智慧科技提升畜禽生產力。另外，向大家報好康，「2024彰化GO購」活動持續至明年1月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，就有機會抽中大獎！

圖／彰化縣政府 提供
圖／彰化縣政府 提供

彰化「2024畜產嘉年華」 周周有活動，場場都精彩
9/8(日)，「彰化禽品節」打頭陣在二林文化教育園區辦理為活動拉開序幕，活動當日舉辦親子COSPLAY挑戰賽、舞台互動表演、彰化在地禽品品嚐、親子遊戲區、特色市集、DIY手作體驗等。

9/15(日)，「彰化羊肉節」在溪湖糖廠舉辦，全國產量第一的香濃鮮美羊風味，邀請民眾來溪湖品嚐羊肉的美味。活動當天特別安排創意羊肉料理快食環節，還有羊肉料理展示品嚐以及羊奶限量品嚐。

9/21(六)～9/22(日)，「彰化乳牛節」一連二天在福興穀倉舉辦，提供限量國產牛乳與鮮乳小饅頭的免費品嚐，結合乳牛穿搭我最行活動，只要民眾穿著乳牛相關元素到現場拍照打卡就可兌換神秘小禮。

9/29(日)，「彰化豚肉節」在田尾怡心園壓軸登場，現場有DIY、美食品嚐、市集、闖關活動等，歡迎大、小朋友一起來參與，選購彰化優鮮畜禽產品，讓您買的安心、吃的放心。

優質畜產都在彰化「2024畜產嘉年華」，智慧畜產逛不完，廣邀全國民眾來同歡。活動詳情請上活動粉絲專頁查詢。
https://www.facebook.com/share/p/z3n482orykC5xb3Q/?mibextid=WC7FNe

(彰化縣政府廣告)

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