快訊

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班「多次盤旋」降落未果 5小時後返回桃機

49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

太忙了？公視董事會視訊開會成常態 竟有人「洩隱私」全場超尷尬

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
公共電視董事會開會，董監事視訊參與成為常態，傳出許多特別的狀況。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
公共電視董事會開會，董監事視訊參與成為常態，傳出許多特別的狀況。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

公共電視董事會開會，董監事視訊參與成為常態，傳出許多特別的狀況。

根據了解，有公視董、監事幾乎是常態視訊開會，不知道是真的太忙，還是不太願意實際出席。公視董事會有好幾次會議，現場實際出席董事不到一半，要靠著委託代理以及視訊才能達到有效開會人數。

很多董、監事視訊開會時都沒有開鏡頭，也沒有開麥克風，主席詢問有沒有意見時，也都沒有回應。更誇張的是，有董事在視訊開會時，忘記要關掉自己的麥克風，把自己在另一端跟別人聊天的聲音都傳到了會議現場，連主席多次出聲提醒也沒回應，還是一直傳出跟別人講話的聲音，洩漏自己的隱私，很明顯沒有注意公視董事會的開會情況，非常尷尬，最後主席只好請工作人員從公視端關掉那位董事的麥克風。

雖然有人懷疑視訊開會的效果好不好，但是立法院2023年已經三讀通過《人民團體法》部分條文修正，人民團體可以在章程中修訂以視訊召開理、監事會議或會員大會，以因應會務所需。這是因為考量科技進步、網路基礎建設完整，透過視訊會議方式開會可達到相互討論的效果，與親自出席參與無異，因此修改相關法律。

公視董事視訊開會，跟實際出席的董事一樣可以領取車馬費，換句話說，如果有董事完全無心開會，都選擇視訊開會，也都符合規定。

上網查看公視網站公開的董事會資訊，只能看到摘要內容，看不到董、監事的實際出席情況，似乎這些資訊非常機密，不宜向社會大眾公開。

照片為公視董事會議訊息截圖
照片為公視董事會議訊息截圖

聚傳媒

公視

延伸閱讀

公視、民眾黨自砸招牌 斲傷民眾信任

公視小編爆侵吞公款 羅智強：僅行政懲處根本就是包庇

公視小編吞公款懲處只一支大過 李彥秀質疑背景有多硬

公視爆弊案！員工侵吞社群營收3年「18萬全進口袋」 文化部發聲了

相關新聞

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

．民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲、選舉補助款買4300萬元現金買商辦風波，今天下午舉行終場查帳記者會對外釋疑，黨公職也到場聆聽。柯文哲表示，一連串的事件重創他和民眾黨的聲譽形象也造成社會紛擾讓支持者失望，他現場鞠躬表達道歉，並宣布請假3個月自請調查，但強調錢都在只是會計師登記錯誤及競總未複核，如果重來，一開始應成立財務監督委員會。

太忙了？公視董事會視訊開會成常態 竟有人「洩隱私」全場超尷尬

公共電視董事會開會，董監事視訊參與成為常態，傳出許多特別的狀況。...

聽獨立書店店長說書 9場講座9月郭怡美書店登場

獨立書店的價值在哪裡，郭怡美書店近期策畫「獨立書店店長說書」系列講座，邀請8位店長現身說法，分享他們的經營之道與對書市的觀察。

外交部贈故宮駐德大使館第100號收藏 見證百年文物外交

國立故宮博物院下午舉行「外交部文物捐贈儀式」，由外交部林佳龍部長代表捐贈故宮12件文物，故宮院長蕭宗煌代表受贈。其中一件...

藍祖蔚涉性騷受邀任講座引言 鍾沛君批：調查一年仍未報告

台北市文化局轄下的紀州庵，日前擬邀涉嫌性騷的前國影董事長藍祖蔚擔任講座引言，引發反彈，台北市議員獲報質疑，不應邀請如此爭...

政院4年砸18億　未來遊戲、觀光產業將可共用城市模型

行政院會今天拍板4年期「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，明年啟動，數位部預計4年投入18億元，鼓勵地方政府結合產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。