太忙了？公視董事會視訊開會成常態 竟有人「洩隱私」全場超尷尬

公共電視董事會開會，董監事視訊參與成為常態，傳出許多特別的狀況。

根據了解，有公視董、監事幾乎是常態視訊開會，不知道是真的太忙，還是不太願意實際出席。公視董事會有好幾次會議，現場實際出席董事不到一半，要靠著委託代理以及視訊才能達到有效開會人數。

很多董、監事視訊開會時都沒有開鏡頭，也沒有開麥克風，主席詢問有沒有意見時，也都沒有回應。更誇張的是，有董事在視訊開會時，忘記要關掉自己的麥克風，把自己在另一端跟別人聊天的聲音都傳到了會議現場，連主席多次出聲提醒也沒回應，還是一直傳出跟別人講話的聲音，洩漏自己的隱私，很明顯沒有注意公視董事會的開會情況，非常尷尬，最後主席只好請工作人員從公視端關掉那位董事的麥克風。

雖然有人懷疑視訊開會的效果好不好，但是立法院2023年已經三讀通過《人民團體法》部分條文修正，人民團體可以在章程中修訂以視訊召開理、監事會議或會員大會，以因應會務所需。這是因為考量科技進步、網路基礎建設完整，透過視訊會議方式開會可達到相互討論的效果，與親自出席參與無異，因此修改相關法律。

公視董事視訊開會，跟實際出席的董事一樣可以領取車馬費，換句話說，如果有董事完全無心開會，都選擇視訊開會，也都符合規定。

上網查看公視網站公開的董事會資訊，只能看到摘要內容，看不到董、監事的實際出席情況，似乎這些資訊非常機密，不宜向社會大眾公開。

照片為公視董事會議訊息截圖

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