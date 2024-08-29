聽獨立書店店長說書 9場講座9月郭怡美書店登場

獨立書店的價值在哪裡，郭怡美書店近期策畫「獨立書店店長說書」系列講座，邀請8位店長現身說法，分享他們的經營之道與對書市的觀察。

根據郭怡美書店店長趙偉仁在臉書發布訊息，在開書店初期接受採訪時，常被問到獨立書店的價值在哪裡，他的回答是：「書店老闆不是藝人或網紅，書是他或她們的生活與工作的重心——甚至是全部。你問他們什麼書好看？他們回覆你。這種推薦是真心的，是有價值的。」

趙偉仁說，也有許多人認為，獨立書店的靈魂在老闆，能夠跟店主聊書往往都很有趣。兩年過去，獨立書店的價值仍然常常被詢問探討，所以就有了「獨立書店店長說書」這個企劃。

郭怡美書店貼文提到，活動從9月開始邀請8位書店主事者，「讓他們來跟大家說書，也談談自己的書店。以書為連結，找回閱讀好書帶給我們的快樂。或許也可以更清楚知道我們的堅持：在這個時代中，書店存在的意義。」

首場講座將於9月6日由「詩生活-詩人雜貨店」陸穎魚打頭陣；9月7日由「一間書店」趙偉仁接力；9月14日由Mangasick書店黃廷玉主講；9月20日由「有河書店」詹正德主講。

9月21日由「純良社書店」陳威豪主講；9月22日由「飛地nowhere」張潔平主講；9月27日由「現流冊店」洪沛澤主講；9月28日由「燦爛時光」張正主講；9月29日由「郭怡美書店」趙偉仁主講。