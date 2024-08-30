建商搶進布局北屯機捷特區！上市建商特選敦富路正C位

台74快速道路，串接國道1、3、4號，為台中市主要對外交通幹道。 圖／遠雄敦富 提供

交通建設向來是重劃區發展強心針，台中捷運綠線開通後，沿線房價受惠，尤其是位於台中綠線起點的北屯機捷特區，擁有「北屯總站」、「舊社」、「松竹」三捷運站點、以及台鐵「頭家厝」、「松竹」兩大站點，以及原有的74快速可串聯國道1號、國道3號與國道4號，強勁交通機能下，讓該區房市熱潮不斷升溫，吸引大量建商、自住客進駐，最新實價登錄每坪房價更來到6字頭。

房市專家表示：機捷特區之所以能夠成為建商、自住客青睞主要仰賴於交通建設，另一方面是周邊商圈機能完整，由於鄰近北屯商圈、頭家厝生活圈、松竹商圈、東山商圈、軍功商圈，建商進軍開發後，好市多二店、全聯、寶雅、康是美等陸續進駐，交通、生活機能均強勁，沒有過去重劃區認知的黑暗期，逐步帶動房價上揚。

機場捷運北屯總站，鄰近台中好市多二店，機捷特區交通、生活機能均強勁。 圖／遠雄敦富 提供

不僅如此，北屯機捷特區更處在交通與商業的甜蜜交會點，車程約 5～10分鐘即可抵達未來的台中漢神洲際購物中心、台中巨蛋、台中市立醫療園區、北屯國民暨兒童運動中心等重大建設，不只讓房價有撐，更具有無可取代的優勢。

盤點機捷特區，此區總面積約為103.43公頃，分為文北段、溝背段、碧柳段三大區板塊，各區域各有擁戴者，而其中商圈機能最成熟的當屬碧柳段，以敦富路、松竹路為主的軸線，此區擁有好市多、全聯、大地商場、築間、壽司郎，未來的統一複合式商場與美福餐飲大樓、總站夜市，滿足民生所需。

在地房仲表示：北屯有完整交通路網加持，早期開發時房價親民，區內推案較其他新重劃區更處於相對低基期，未來補漲態勢強，包含惠宇、漢宇、鉅虹、富宇、登陽等台中在地建商進駐推案，近期開發商密集布局創價搶地，新美齊購入北屯機捷特區溝背段50、51地號約908坪土地，以151.87萬元單價榮登機捷特區「地王」

上市建商遠雄建設今年台中推案超過300億，同樣看好機捷特區，推出1,311坪新案「遠雄敦富」，此案是遠雄進軍北屯的首發個案，受到外界高度關注。

「遠雄敦富」位於敦富路首排，是區域內罕見稀有的三面臨路，正對紅瓦厝公園、好市多斜對面，捷運機廠總站也只要5分鐘，訴求1分鐘紅瓦厝公園、2分鐘好市多賣場、3分鐘北屯總站，總站夜市、大地商場、全聯購物中心漫步可達，享有商圈、交通、公園等三大優勢。

規劃上採2~3房，強調高坪效設計，適合新婚夫妻、小家庭、首購族、換屋族的中小型精品宅，搭配遠雄品牌力與業界少見5525遠雄三大保固服務：結構安全保固25年、防水(固定建材及設備)保固5年、地壁磚保固5年，預料再度為機場捷運房市，掀起一波旋風。

「遠雄敦富」，正對紅瓦厝公園，鄰好市多賣場、北屯總站，享公園、商圈、交通等三大優勢。 圖／遠雄敦富 提供

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