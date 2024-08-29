亞洲選舉官署協會大會9/10登場 台灣將接主席國

亞洲選舉官署協會會員大會將於9月10日至14日在台灣舉辦，中選會今天表示，台灣將於本次大會接任亞洲選舉官署協會主席國，中選會將持續與亞洲各國進行選務交流與合作，提升台灣國際參與及能見度。

中選會表示，中選會積極參與國際組織並推動選務國際交流，亞洲選舉官署協會（AAEA）會員大會將於9月10日至14日在台灣舉辦，台灣將於大會接任AAEA主席國，承擔更多的國際交流責任與使命。

中選會強調，將持續與亞洲各國進行選務交流與合作，分享台灣選舉經驗及民主成就，提升台灣國際參與及能見度。

中選會也提及，本次會議主視覺今天出爐，多彩圓點象徵亞洲的多樣性與包容性，並以TAIWAN字母為首，運用彰顯民主選舉的價值及關鍵詞，透明（Transparency）、問責（Accountability）、公正（Integrity）、福祉（Well-being）、可及性（Accessibility）及中立（Neutrality），巧妙地散布在亞洲地圖中，展現台灣對區域民主的堅定承諾。

AAEA為1998年成立的亞洲區域性國際組織，目前有20個會員國，目的在促進亞洲地區選舉官署間選舉資訊交流，並致力推動亞洲國家民主發展，台灣為創始會員國，並於2005年、2008年兩度擔任主席國，在2017年當選為執行委員，2022年當選副主席。

中選會曾舉辦過AAEA會員大會、執行委員會議、國際研討會，並曾多次組織觀選團參加觀選活動等。