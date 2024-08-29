網傳開特例讓許光漢進公益大使團 內政部駁斥
藝人許光漢日前入伍徵選內政部社會役公益大使團，但網傳公益大使團專長申請無開列員額，是替許光漢開特例。內政部替管中心澄清，258梯次公益大使團開列7個員額，網傳圖片與本次入營後役別徵選不同。
今年33歲的許光漢20日出現在成功嶺營區入營訓練，引發網友在各大社群平台討論，除了網傳許光漢服役期間吃不飽，網傳也指許光漢為民國82年次以前出生，而公益大使團專長申請並無開列員額，質疑替許光漢開特例。
替代役訓練及管理中心今天透過新聞稿澄清，替代役第258梯次役別甄選資料，役男入營後即發給役男參考，並安排課程講解說明，由役男依據專長條件及個人意願參加甄選，本258梯次公益大使團開列7個員額，包含82年次以前及83到93年次人員均可參加甄選。
替管中心指出，網路圖片經查是今年上半年未入營役男以專長一般資格申請服替代役的資格條件，與258梯次入營後役別甄選並無相同。
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