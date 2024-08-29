藍祖蔚涉性騷受邀任講座引言 鍾沛君批：調查一年仍未報告

台北市文化局轄下的紀州庵，日前擬邀涉嫌性騷的前國影董事長藍祖蔚擔任講座引言，引發反彈，台北市議員獲報質疑，不應邀請如此爭議人物之外，也質疑文化部調查報告已遲遲一年仍未出爐。文化局回應，由於調查報告尚未完成，不便表示相關意見，但對於職場霸凌和性騷，市府都秉持「零容忍」的立場。

台北市議員鍾沛君指出，紀州庵日前舉辦的「周三電影院」活動，起初邀請涉及性騷等案的國家電影及視聽文化中心前董事長藍祖蔚擔任與談人，不料引起不少人反彈和詫異，因此她致電詢問文化局，獲得回應是尚未有司法或行政紀錄定案，以至於無法辭退。

鍾沛君認為，紀州庵不應該邀請如此爭議、且是涉及到性騷的藍祖蔚擔任講者，同時也質疑文化部，為何拖了一年多都沒有任何行政調查報告出爐？僅回覆慎重起見，主決議文正在最後確認中。

此外，鍾沛君認為，若是在性騷案件涉案地方政府，難道不能有外部調查委員會等調查，而是輕描淡寫地帶過，難道是還擔心藍祖蔚在文化界的影響力而不敢拒絕。

紀州庵回應，主辦的「周三電影院」於8月21日起晚間七點放映，共舉辦12場，原本邀請電影人藍祖蔚擔任映前10分鐘導言，主要基於他在電影相關的專業背景，透過映前引言予觀影者該片之相關介紹說明。

不過，紀州庵說，藍祖蔚因有其他計畫安排，故不出席任一場電影的映前導言，為避免造成誤會，官網及社群媒體上有關藍祖蔚的訊息皆已刪去。

北市文化局表示，有關藍祖蔚涉及性騷擾案件，並未發生在本局所轄場館，其管轄權在中央文化部，據瞭解性騷擾案件的調查報告尚未完成，文化局無從判斷性騷擾案件是否成立，不便表示相關意見，但強調本府、本局對於職場霸凌及性騷擾，向來秉持「零容忍」的立場。