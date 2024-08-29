拜會林佳龍 瑞典議員：民主國家應攜手對抗威權國家

外交部長林佳龍28日接見「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團，林佳龍表示，感謝瑞典對台海和平的支持，盼與瑞典持續強化全球民主陣營的韌性；瑞典議員說明，中、俄等威權國家威脅全球社會穩定，民主國家應攜手對抗威權主義國家。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍28日接見「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團，團長、議員芙娜薇（Lotta Johnsson Fornarve）曾任瑞典國會副議長，成員包括外交委員會議員韋納霍爾（JohnWeinerhall）及國防委員會議員哈格斯坦（GöranHargestam），就民主夥伴聯合對抗威權主義擴張、防制假訊息，以及雙邊經貿合作等議題交換意見。

林佳龍今天於臉書發文表示，感謝瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）多次公開強調「中國對台灣的軍事威脅不可接受」；台灣與瑞典面臨相似的安全挑戰，台灣與瑞典可在民主發展、國家安全、數位安全等領域交流合作。

林佳龍強調，中國多次在國際場合扭曲聯大第2758號決議，該決議並未涉及台灣的主權地位，不僅不是「一中原則」，更不代表國際社會對「一中原則」的共識，期待「台瑞國會議員協會」持續為台灣在國際社會中發聲、支持台灣參與國際組織。

林佳龍指出，瑞典與歐盟是台灣重要的經貿夥伴，雙邊經貿諮商會談已邁入第40年，他期盼3位議員能呼籲瑞典政府促進台灣與歐盟的經濟合作，簽訂「經濟夥伴協定」，以進一步制度化雙邊經貿關係，使雙方人民都能從中受惠。

林佳龍也對芙娜薇贈送瑞典的「達拉木馬」表示感謝，他透露，這份禮物是台灣與瑞典兩國友誼長存的象徵，期待持續和瑞典等理念相近國家攜手，強化全球民主陣營的韌性、推動多元領域的交流合作。

外交部指出，芙娜薇與林佳龍會面時表示，俄烏戰爭與以哈衝突凸顯民主國家攜手對抗威權主義國家的重要性；韋納霍爾則回應，瑞典申請加入北約組織，顯示瑞典充分意識到中、俄等威權國家對全球社會穩定的威脅；哈格斯坦則強調，台灣受到許多理念相近國家的支持，而瑞典是其中之一。

外交部提到，外交部政務次長吳志中同日晚宴訪團，吳志中呼籲瑞典政府關注台海和平穩定，也與訪團成員就打擊假訊息、防制中國網路攻擊，以及性別平權等議題交換意見，並分享台灣在巴黎奧運期間遭中國打壓情形。

外交部說明，芙娜薇於晚宴時對台灣民主發展與性別友善社會表示肯定，並期盼雙方持續相互學習。