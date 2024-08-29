快訊

年輕夫妻鬧離婚！不爭百萬名牌包「卻搶13隻寵物龜撫養權」：有6位數身價

「請假說」以退為進？小草動員挺柯文哲 民眾黨內疾呼設接班制

熊本知事造訪神祕 台積日本3廠在北九州？

拜會林佳龍 瑞典議員：民主國家應攜手對抗威權國家

中央社／ 台北29日電

外交部長林佳龍28日接見「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團，林佳龍表示，感謝瑞典對台海和平的支持，盼與瑞典持續強化全球民主陣營的韌性；瑞典議員說明，中、俄等威權國家威脅全球社會穩定，民主國家應攜手對抗威權主義國家。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍28日接見「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪團，團長、議員芙娜薇（Lotta Johnsson Fornarve）曾任瑞典國會副議長，成員包括外交委員會議員韋納霍爾（JohnWeinerhall）及國防委員會議員哈格斯坦（GöranHargestam），就民主夥伴聯合對抗威權主義擴張、防制假訊息，以及雙邊經貿合作等議題交換意見。

林佳龍今天於臉書發文表示，感謝瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）多次公開強調「中國對台灣的軍事威脅不可接受」；台灣與瑞典面臨相似的安全挑戰，台灣與瑞典可在民主發展、國家安全、數位安全等領域交流合作。

林佳龍強調，中國多次在國際場合扭曲聯大第2758號決議，該決議並未涉及台灣的主權地位，不僅不是「一中原則」，更不代表國際社會對「一中原則」的共識，期待「台瑞國會議員協會」持續為台灣在國際社會中發聲、支持台灣參與國際組織。

林佳龍指出，瑞典與歐盟是台灣重要的經貿夥伴，雙邊經貿諮商會談已邁入第40年，他期盼3位議員能呼籲瑞典政府促進台灣與歐盟的經濟合作，簽訂「經濟夥伴協定」，以進一步制度化雙邊經貿關係，使雙方人民都能從中受惠。

林佳龍也對芙娜薇贈送瑞典的「達拉木馬」表示感謝，他透露，這份禮物是台灣與瑞典兩國友誼長存的象徵，期待持續和瑞典等理念相近國家攜手，強化全球民主陣營的韌性、推動多元領域的交流合作。

外交部指出，芙娜薇與林佳龍會面時表示，俄烏戰爭與以哈衝突凸顯民主國家攜手對抗威權主義國家的重要性；韋納霍爾則回應，瑞典申請加入北約組織，顯示瑞典充分意識到中、俄等威權國家對全球社會穩定的威脅；哈格斯坦則強調，台灣受到許多理念相近國家的支持，而瑞典是其中之一。

外交部提到，外交部政務次長吳志中同日晚宴訪團，吳志中呼籲瑞典政府關注台海和平穩定，也與訪團成員就打擊假訊息、防制中國網路攻擊，以及性別平權等議題交換意見，並分享台灣在巴黎奧運期間遭中國打壓情形。

外交部說明，芙娜薇於晚宴時對台灣民主發展與性別友善社會表示肯定，並期盼雙方持續相互學習。

林佳龍 瑞典 議員

延伸閱讀

外交部民調：83%認同台灣對外關係會變更好

接見日本議員 林佳龍：盼加大力道挺台加入CPTPP

傳美方僅讓步夏威夷？賴總統出訪計畫延後林右昌周六先訪美

國防經費向上提升 林佳龍：台灣願為世界安全做出貢獻

相關新聞

6年56億建立「健康台灣」 政院推全民心理健康韌性計畫

行政院會今天拍板「全民心理健康韌性計畫（2025年至2030年）」，衛福部結合13個部會、提出6大策略，預計6年投入56...

政院拍板威權回復條例修正 請領賠償金不影響社福身分

行政院會今天通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，將函請立法院審議。內政部長劉世芳表示，未...

獨／健保署新副署長下周上任驚傳生變 劉宜亷8字回應

衛福部健保署副署長一職，上月底傳出由桃園市前衛生局長劉宜亷接任，當時，劉宜亷對外證實，並期待到健保署服務，為全民健康盡一...

卓榮泰宣布陳世凱接交通部長 發言人擬謝子涵暫代

交通部前部長李孟諺因被爆出婚外情，請辭獲准，目前由交通部政務次長陳彥伯代理部長。外傳賴清德總統與行政院長卓榮泰已拍板，將由行政院發言人陳世凱接任交通部長，據悉，卓榮泰稍後將親自宣布，陳世凱接任交通部長，行政院發言人擬由副發言人謝子涵暫時代理。

江蕙大巨蛋國慶晚會開唱 蔣萬安防黃牛下月公布細節

天后江蕙10月5日將在台北大巨蛋的國慶晚會復出開唱，北市府預計九月下旬會開放索票，已經有許多歌迷想準備搶票，不僅已有民代...

傳陳世凱接交通部長 台鐵產工憂心賴清德半放棄交通改革

交通部前部長李孟諺日前因婚外情請辭獲准，目前由交通部政務次長陳彥伯代理部長，昨深夜傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰已拍板，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。