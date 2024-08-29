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巴黎帕運開幕 總統：祝福每位選手台灣因你們而驕傲

中央社／ 台北29日電

總統賴清德今天表示，2024巴黎帕拉林匹克運動會凌晨開幕，邀請大家和他一起鎖定電視和網路轉播，也祝福每一位選手在帕運賽場上挑戰自我、爭取榮耀，「台灣因你們而驕傲」。

2024巴黎帕拉林匹克運動會今天凌晨開幕，賴總統在臉書發文表示，為帕運台灣英雄喝采，同心協力制勝巴黎。

他說，田徑好手劉雅婷、桌球少年陳柏諺擔任帕運代表團掌旗官，從巴黎凱旋門出發，行經香榭大道，走過協和廣場，率領台灣英雄們光榮進場。

總統表示，代表團的13位選手，有經驗豐富的老將，以及爆發力十足的新秀，相信大家都能發揮最好的實力。

總統說，從今天起到9月8日，希望台灣民眾和他一起鎖定電視和網路轉播，總統也祝福每一位選手，在帕運賽場上挑戰自我、爭取榮耀。

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