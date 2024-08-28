從文訊到紀州庵 封德屏堅持當作家後盾

大眾閱讀習慣改變，出版業面臨挑戰，堅守文學出版編輯崗位數十年的「文訊」雜誌社長封德屏，卻仍堅持當作家們的後盾，近期更策畫一系列課程，提供出版編輯與時俱進的機會。

封德屏曾獲金鼎獎最佳編輯獎、特別貢獻獎，在她的努力下，「文訊」雜誌擁有台灣作家最完整的資料庫。談起自己所受到的文學啟蒙，封德屏難忘國小三年級時幫姊姊們到外頭偷買閒書、藏在自己的蓬蓬裙下免得被大人發現的經驗，而她自己也跟著看。

直到升小六年的暑假，在台北讀書的大姊帶男朋友回家，眷村左右鄰居列隊歡迎，想看男方帶了什麼體面的禮物，結果打開一看竟是作家馮馮的「微曦」4部曲大全集，家人雖感失望，封德屏卻拿去看得津津有味，「我發現那跟之前看的言情小說是不同的，那是我第1次受到純文學的洗禮，真的非常震撼」。

封德屏告訴中央社記者，如果以現在的環境，她有可能會走上創作的道路，但當時為了兼顧學業及工作，不給家裡增添負擔，她大學就投入編輯行業半工半讀，也算是和自己所學及興趣有關。

封德屏先後待過電視週刊、汽車雜誌、女性雜誌，走過活版印刷到照相打字的年代，對編輯台作業駕輕就熟，但心裡總是覺得有點空，直到1984年進入「文訊」，終於找到自己的最愛。

她特別提到90年代前後兩大報副刊帶來的影響，編輯不能只是在辦公室裡等稿子，而是要掌握社會脈動，企劃題目，主動出擊，「文訊」在龐大資料庫的支持下，40年間持續與時俱進，成為作家及文學愛好者最堅實的後盾。

近年封德屏積極推出「紀州庵出版學苑」，最新課程將於9月15日正式開課，內容涵蓋企劃、編輯、數位出版3大主題，由13名出版業界資深編輯主講，20堂課除了實作技巧與案例分析，還將舉辦企劃實作講評及交流會。

封德屏表示，她知道文學出版的困境，出版產業不得不做一些及時的改變，對出版及網路新知也要跟上，「我們這些老編一直在拚命，也希望讓年輕夥伴們知道，我們的心是跟他們在一起的，開課是要喚醒大家對編輯的重視，讓這些運籌帷幄的總編輯們，分享他們如何打破過去思維、迎接數位串流的時代的經驗」。