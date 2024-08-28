法規上路近20年運豬車事故仍頻 動團4建議籲改善

台灣動物社會研究會今天表示，動物運送管理辦法上路近20年，運豬車事故仍頻傳，今年已8起，籲增稽查機制、加強人員培訓、建立與交通及動保機關橫向通報機制及停止活體拍賣。

長期關注經濟動物福利議題的台灣動物社會研究會發布資訊指出，7月21日國道1號北上楊梅路段發生運輸車豬隻摔落事件，因車體變形，4隻摔落、下層數十隻豬被重壓，另有3隻遭壓死。

動社主任林岱瑾說，逃亡的4隻用拖吊車從後腳吊起，造成不必要、更大的緊迫，應可用隔板與斜坡等工具引導豬隻回籠或上車，下層被壓傷、壓死的豬隻，也無專業人員檢傷，評估是否應緊急安樂死處置。

林岱瑾舉例，歐盟對於執行超過8小時的運輸，要求應事先制定緊急應變計畫，內容包含聯繫獸醫緊急安樂死，日本2023年發布的「農場動物運輸技術指南」，也有相關規定。

林岱瑾說，動社質疑，「動物運送管理辦法」上路近20年，事故仍頻傳，應檢視執法是否不力、人員培訓不足、車輛設備不安全或法規規範不周，建議增加稽查制度、加強人力培訓、建立與交通及動保機關橫向通報機制，以及停止活體拍賣制度，減少不必要的運輸。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，目前對運輸駕駛的規範與歐盟一樣，經過訓練取得證書才能載運豬、牛等經濟動物；稽查制度方面，地方政府須依相關要點及查核表內容，於屠宰場或肉品市場，由查核人員稽查運輸空間、長程運輸是否有遮陽設備等是否符合規定。

動社建議設置斜坡引導豬隻回到車上，陳中興說，交通事故現場須儘速處理，除了實務上很難聯繫動保主管機關到場處理，國內運輸車沒有斜坡設計，都是在牧場將豬隻引導上車時，由牧場提供；車輛若要改裝，必須先對交通運輸載具相關規定進行了解。

關於停止活體拍賣制度，他說，這屬於畜牧產業單位主管的政策規劃，非動保司職掌範圍，不過目前國外採屠體評級的國家，也仍須將活體運至屠宰場。