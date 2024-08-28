TaiwanPlus上架印度OTT平台 拓展國際收視版圖

TaiwanPlus迎來成立3週年，除慶賀總體觀看數近2億次外，更宣布將於印度最大OTT平台JioTV上架，推出全新華語教學頻道，期盼讓世界看見台灣觀點、聽見台灣故事。

TaiwanPlus今天記者會指出，團隊3年來針對關心全球政經動態的商務人士，以及國際旅客與學生等目標觀眾，推出客製化經營策略，並持續擴大國際英語觀眾族群，至今，TaiwanPlus主要觀眾皆來自海外，比率已經過90%。

近日TaiwanPlus宣布將於印度最大OTT平台JioTV上架，推出全新華語教學頻道，在當前國際局勢及地緣政治因素下，台灣屢屢成為國際關注焦點，如今插旗印度走出國際，也是TaiwanPlus的一項里程碑。

TaiwanPlus從最初聚焦的新聞、文化、生活風格、自然、科技5大節目類型，不斷朝向更細膩與深入的方向發展，誕生了如政經時事訪談節目Taiwan Talks、生活旅遊節目「Happy Fisherman豪哥海上看台灣」、產經紀錄片Taiwan’s Mega Factories等。

為拓展國際觀眾，TaiwanPlus也與不同國際媒體合作，如德法公共電視台（ARTE）、美國媒體VICE、Discovery等，開發具國際規格的影音內容。

另外，隨著數位科技快速變化，TaiwanPlus也積極進行不同媒體形式的嘗試，比如推出直式短影音，受到廣大年輕族群歡迎，其中，1支蒐集台灣日常生活場景聲音的短片Sound of Taiwan播放次數突更破120萬次。